Salata od pečenih paprika sa medom i renom: Najbolji prilog uz pečenje za praznike

Saznajte kako da napravite najbolji prilog uz pečenje za praznike - salatu od pečenih paprika sa medom i renom.
Umjesto klasičnih paprika s bijelim lukom koje su godinama nezaobilazni dio svake svečane trpeze, napravite varijantu ove salate koja donosi nešto posebnije - skladnu mješavinu slatkog, ljutkastog i aromatičnog.
Savršeno se slaže uz pečenje, rolovana mesa i druga jela koja će tokom slava i praznika zauzimati centralno mesto na stolu.
Mekana, baršunasta tekstura pečenih paprika spaja se sa suptilnom toplinom rena, dok se med u dresingu jedva primjetno provlači kroz svaki zalogaj, zaokružujući ukuse i dajući salati profinjenu notu. Super je za sve koji žele salatu sa karakterom.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: salata
Porcije/Količina: 4-6
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja: 45 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat (bez hlađenja)
Težina: lako
Sastojci:
- 1 kg svježih paprika (ili pečenih paprika ako imate u zamrzivaču)
- 2 kašike rendanog rena (svježeg ili iz teglice)
- 1-2 kašike meda
- 50 ml ulja
- 40 ml sirćeta
- so i biber po ukusu
- sjeckani svježi peršun
Priprema:
1. korak: Pečenje paprika
Operite i osušite paprike. Pecite ih u rerni na 200 stepeni oko pola sata, okrećući ih dok kožica ne potamni i nabubri.
2. korak: Odmor i ljuštenje
Paprike stavite u posudu sa poklopcem ili u kesu na 10–15 minuta - para će pomoći da se kožica lako skine. Oljuštite paprike, uklonite drške i semenke, pa ih ostavite cijele ili ih isjecite na trakice.
Ukoliko niste ljubitelj rena, umesto njega dodajte tucanu ljutu papriku.
3. korak: Priprema dresinga
U činiji pomešajte ulje, sirće, rendani ren, med, so i svježe mljeveni biber.
4. korak: Sastavljanje salate
Paprike stavite u duboku posudu, prelijte dresingom i lagano promiješajte, pazeći da ne zgnječite paprike.
5. korak: Hlađenje i posluženje:
Po želji, ostavite salatu u frižideru najmanje 30 minuta da se ukusi sjedine. Poslužite hlađenu, ukrašenu svježim peršunom.