Salata od pečenih paprika sa medom i renom: Najbolji prilog uz pečenje za praznike

Saznajte kako da napravite najbolji prilog uz pečenje za praznike - salatu od pečenih paprika sa medom i renom.

Umjesto klasičnih paprika s bijelim lukom koje su godinama nezaobilazni dio svake svečane trpeze, napravite varijantu ove salate koja donosi nešto posebnije - skladnu mješavinu slatkog, ljutkastog i aromatičnog.

Savršeno se slaže uz pečenje, rolovana mesa i druga jela koja će tokom slava i praznika zauzimati centralno mesto na stolu.

Mekana, baršunasta tekstura pečenih paprika spaja se sa suptilnom toplinom rena, dok se med u dresingu jedva primjetno provlači kroz svaki zalogaj, zaokružujući ukuse i dajući salati profinjenu notu. Super je za sve koji žele salatu sa karakterom.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: salata

Porcije/Količina: 4-6

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 45 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat (bez hlađenja)

Težina: lako

Sastojci:

1 kg svježih paprika (ili pečenih paprika ako imate u zamrzivaču)

2 kašike rendanog rena (svježeg ili iz teglice)

1-2 kašike meda

50 ml ulja

40 ml sirćeta

so i biber po ukusu

sjeckani svježi peršun

Priprema:

1. korak: Pečenje paprika

Operite i osušite paprike. Pecite ih u rerni na 200 stepeni oko pola sata, okrećući ih dok kožica ne potamni i nabubri.

2. korak: Odmor i ljuštenje

Paprike stavite u posudu sa poklopcem ili u kesu na 10–15 minuta - para će pomoći da se kožica lako skine. Oljuštite paprike, uklonite drške i semenke, pa ih ostavite cijele ili ih isjecite na trakice.

Dodatni savet: Ukoliko niste ljubitelj rena, umesto njega dodajte tucanu ljutu papriku.

3. korak: Priprema dresinga

U činiji pomešajte ulje, sirće, rendani ren, med, so i svježe mljeveni biber.

4. korak: Sastavljanje salate

Paprike stavite u duboku posudu, prelijte dresingom i lagano promiješajte, pazeći da ne zgnječite paprike.

5. korak: Hlađenje i posluženje:

Po želji, ostavite salatu u frižideru najmanje 30 minuta da se ukusi sjedine. Poslužite hlađenu, ukrašenu svježim peršunom.