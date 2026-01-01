Sunce će izgledati veće: Zemlja 3. januara najbliža Suncu

Zemlja će u subotu, 3. januara, dostići svoju najbližu tačku Suncu, zbog čega će prečnik Sunca izgledati malo veći na profesionalnim fotografijama nego u julu, kada je rastojanje između njih maksimalno, rečeno je agenciji TASS iz "Moskovskog planetarijuma".

Izvor: Crazy Owl Productions/Shutterstock

Astronomi tvrde da će se razlika u rastojanju između Zemlje i Sunca u januaru i julu najbolje vidjeti na profesionalnim fotografijama.

Iz Planetarijuma ističu da će 3. januara u 18.15 časova po srednjoevropskom vremenu udaljenost između Zemlje i Sunca biti 147.099.586,2593 kilometra, te da će najveći prečnik Sunca biti vidljiv sa Zemlje 32 minuta i 35 sekundi.

Astronomi su upozorili da bi posmatranje ili fotografisanje Sunca u tom periodu moglo znatno da ošteti vid ukoliko se ne koriste adekvatni zaštitni filteri.