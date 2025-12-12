logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nemaju samo komete rep, ima ga i Zemlja: Dug je 2 miliona kilometara i za naučnike je još uvijek misterija

Nemaju samo komete rep, ima ga i Zemlja: Dug je 2 miliona kilometara i za naučnike je još uvijek misterija

Autor Dušan Volaš
0

Ova struktura fascinira naučnike decenijama, ali i dalje krije pitanja na koja nemaju odgovor.

Zemlja ima magnetni rep dug 2 miliona km Izvor: Shutterstock, NASA and the IMAGe science team

Da li ste znali da Zemlja ima rep? I to ne zanemarljive veličine, već dug najmanje 2 miliona kilometara, koji se proteže duboko u tamu svemira. Dok internet ovih dana fascinirano prati međuzvezdanog posjetioca 3I/ATLAS i njegov blistavi rep, naučnici podsećaju da i naša planeta ima sopstvenu, mnogo dramatičniju strukturu o kojoj se skoro nikada ne govori.

Kako objašnjava EarthSky, repovi su česta pojava kod kometa. Čak i Merkur, koji solarni vjetar konstantno "brusi", ima sjajan narandžasti natrijumski rep. Ali Zemlja, mnogo masivnija i kompleksnija, posjeduje nešto još fascinantnije - magnetni rep koji se proteže najmanje 2 miliona kilometara.

Zemlja je u suštini magnet. Njeno jezgro od istopljenog gvožđa stvara snažno magnetno polje, magnetosferu, koja nas štiti od čestica solarnog vjetra. Kada te čestice udare u naš zaštitni omotač, on se sabija sa sunčeve strane, a izdužuje na strani okrenutoj od Sunca, slično kišnoj kapi kojoj vjetar povuče rep. Upravo ta izdužena struktura jeste Zemljin magnetni rep. U njemu je zarobljena plazma, elektrifikovane čestice koje solarni vjetar bukvalno odvlači od planete.

Prikaz Zemljinog repa, snimljenog NASA-inim satelitom IMAGE
Izvor: NASA and the IMAGe science team

NASA objašnjava: "Solarni vjetar oblikuje magnetosferu u strukturu nalik suzi. Glava je okrenuta ka Suncu, a rep se proteže duboko u tamu svemira." A taj rep je, najblaže rečeno, ogroman; prema procjenama može dostići i do 1000 Zemljinih poluprečnika.

Iako je magnetni rep stalno prisutan, njegov oblik se mijenja. U aprilu 2023. izuzetno snažan koronalni izbačaj (CME) bukvalno je "otkinuo" Zemljin rep i umesto njega stvorio takozvana Alfvenova krila, pojavu koja se inače viđa kod Jupitera i njegovih meseca. Naučnici objašnjavaju: "U veoma jakom solarnom vjetru magnetosfera Zemlje može biti potpuno preoblikovana."

To znači da je naš gigantski rep zapravo živ sistem: promjenljiv, dinamičan i daleko od statične strukture kakvom ga većina ljudi zamišlja. Uprkos decenijama satelitskih misija, Zemljin rep ostaje djelimična misterija. Evropska svemirska agencija priznaje: "Magnetni rep je toliko velik da ga jedna misija ne može u potpunosti proučiti. Mnoge njegove tajne i dalje ostaju neotkrivene."

Izvor: Nova

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zemlja svemir

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA