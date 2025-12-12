Nemaju samo komete rep, ima ga i Zemlja: Dug je 2 miliona kilometara i za naučnike je još uvijek misterija

Ova struktura fascinira naučnike decenijama, ali i dalje krije pitanja na koja nemaju odgovor.

Izvor: Shutterstock, NASA and the IMAGe science team

Da li ste znali da Zemlja ima rep? I to ne zanemarljive veličine, već dug najmanje 2 miliona kilometara, koji se proteže duboko u tamu svemira. Dok internet ovih dana fascinirano prati međuzvezdanog posjetioca 3I/ATLAS i njegov blistavi rep, naučnici podsećaju da i naša planeta ima sopstvenu, mnogo dramatičniju strukturu o kojoj se skoro nikada ne govori.



Kako objašnjava EarthSky, repovi su česta pojava kod kometa. Čak i Merkur, koji solarni vjetar konstantno "brusi", ima sjajan narandžasti natrijumski rep. Ali Zemlja, mnogo masivnija i kompleksnija, posjeduje nešto još fascinantnije - magnetni rep koji se proteže najmanje 2 miliona kilometara.

Zemlja je u suštini magnet. Njeno jezgro od istopljenog gvožđa stvara snažno magnetno polje, magnetosferu, koja nas štiti od čestica solarnog vjetra. Kada te čestice udare u naš zaštitni omotač, on se sabija sa sunčeve strane, a izdužuje na strani okrenutoj od Sunca, slično kišnoj kapi kojoj vjetar povuče rep. Upravo ta izdužena struktura jeste Zemljin magnetni rep. U njemu je zarobljena plazma, elektrifikovane čestice koje solarni vjetar bukvalno odvlači od planete.

Prikaz Zemljinog repa, snimljenog NASA-inim satelitom IMAGE

Izvor: NASA and the IMAGe science team

NASA objašnjava: "Solarni vjetar oblikuje magnetosferu u strukturu nalik suzi. Glava je okrenuta ka Suncu, a rep se proteže duboko u tamu svemira." A taj rep je, najblaže rečeno, ogroman; prema procjenama može dostići i do 1000 Zemljinih poluprečnika.

Iako je magnetni rep stalno prisutan, njegov oblik se mijenja. U aprilu 2023. izuzetno snažan koronalni izbačaj (CME) bukvalno je "otkinuo" Zemljin rep i umesto njega stvorio takozvana Alfvenova krila, pojavu koja se inače viđa kod Jupitera i njegovih meseca. Naučnici objašnjavaju: "U veoma jakom solarnom vjetru magnetosfera Zemlje može biti potpuno preoblikovana."

To znači da je naš gigantski rep zapravo živ sistem: promjenljiv, dinamičan i daleko od statične strukture kakvom ga većina ljudi zamišlja. Uprkos decenijama satelitskih misija, Zemljin rep ostaje djelimična misterija. Evropska svemirska agencija priznaje: "Magnetni rep je toliko velik da ga jedna misija ne može u potpunosti proučiti. Mnoge njegove tajne i dalje ostaju neotkrivene."

Izvor: Nova