Spektakularan kraj godine: Decembar donosi tri kiše meteora i posjetu međuzvjezdane komete

Autor Dušan Volaš
Decembar donosi tri spektakularne kiše meteora - Geminide, Urside i početak Kvadrantide.

Međuzvjezdana kometa ATLAS 19. decembra najbliža Zemlji Izvor: Shutterstock

Decembar donosi tri kiše meteora koje će obilježiti kraj godine i ponuditi rijetku priliku da vidimo neke od najspektakularnijih prizora na noćnom nebu. Ako pratite astronomske pojave ili jednostavno želite nezaboravan prizor, upišite sljedeće datume u svoj kalendar.

Kiša meteora Geminidi aktivna je od 4. do 20. decembra i jedna je od posljednjih velikih kiša 2025. godine.

Svoj vrhunac će dostići 14. decembra, kada je Mjesec u fazi opadanja. Ovo bi trebalo da poboljša uslove za posmatranje, jer će biti manje svjetlosnog zagađenja u vrijeme kada je poznato da Geminidi proizvode više od 120 meteora na sat.

Meteori povezani sa Geminidima spadaju među najsjajnije i najbrojnije na nebu i pojavljuju se kao višebojne pruge bijele, žute, zelene, crvene i plave, zahvaljujući elementima kao što su natrijum i kalcijum koji se nalaze u svemirskom materijalu, navodi BBC.

Zatim slijedi kiša meteora Ursidi, koja će biti aktivna od 17. do 26. decembra, sa maksimumom između 22. i 23. decembra. Meteori će izgledati kao da dolaze iz sazvežđa Malog medvjeda (Ursa Minor), po kojem su i dobili ime, a na vrhunce se očekuje oko 10 meteora na sat.

Ako propustite i Geminide i Urside, ne brinite.

Kvadrantidi su aktivni od 28. decembra i spadaju među najjače i najpouzdanije meteorske kiše u godini. Međutim, na njen maksimum moraćete da sačekate noć između 3. i 4. januara 2026. godine. Ako bude vedro, moći da se vidi do 80 meteora na sat.

Međuzvjezdani posjetilac na najbližoj tački od Zemlje

Izvor: NASA / SPHEREx

Ovaj decembar takođe će obeležiti kometa 3I/ATLAS, koja će se 19. decembra naći na svojoj najbližoj tački od Zemlje.

U pitanju je međuzvezdani objekat (tek treći ikad otkriven), što znači da potiče izvan našeg Sunčevog sistema. Nije gravitaciono vezan za Sunce i nikada se neće vratiti.

Prvi put je otkrivena u julu, a nedavna posmatranja pokazuju da je kometa razvila blijedoplavu nijansu, što ukazuje na moguću promjenu boje - treću od njenog otkrića.

Kometa je starija od našeg Sunčevog sistema, stara više od sedam milijardi godina, i pruža dragocjene tragove o formiranju planeta u drugim zvjezdanim sistemima.

Neće biti vidljiva golim okom, ali bi trebalo da se može uočiti amaterskim teleskopom.

Izvor: N1info

