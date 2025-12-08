Spektakularan kraj godine: Decembar donosi tri kiše meteora i posjetu međuzvjezdane komete

Decembar donosi tri spektakularne kiše meteora - Geminide, Urside i početak Kvadrantide.
Decembar donosi tri kiše meteora koje će obilježiti kraj godine i ponuditi rijetku priliku da vidimo neke od najspektakularnijih prizora na noćnom nebu. Ako pratite astronomske pojave ili jednostavno želite nezaboravan prizor, upišite sljedeće datume u svoj kalendar.
Kiša meteora Geminidi aktivna je od 4. do 20. decembra i jedna je od posljednjih velikih kiša 2025. godine.
Svoj vrhunac će dostići 14. decembra, kada je Mjesec u fazi opadanja. Ovo bi trebalo da poboljša uslove za posmatranje, jer će biti manje svjetlosnog zagađenja u vrijeme kada je poznato da Geminidi proizvode više od 120 meteora na sat.
Meteori povezani sa Geminidima spadaju među najsjajnije i najbrojnije na nebu i pojavljuju se kao višebojne pruge bijele, žute, zelene, crvene i plave, zahvaljujući elementima kao što su natrijum i kalcijum koji se nalaze u svemirskom materijalu, navodi BBC.
Zatim slijedi kiša meteora Ursidi, koja će biti aktivna od 17. do 26. decembra, sa maksimumom između 22. i 23. decembra. Meteori će izgledati kao da dolaze iz sazvežđa Malog medvjeda (Ursa Minor), po kojem su i dobili ime, a na vrhunce se očekuje oko 10 meteora na sat.
Ako propustite i Geminide i Urside, ne brinite.
Kvadrantidi su aktivni od 28. decembra i spadaju među najjače i najpouzdanije meteorske kiše u godini. Međutim, na njen maksimum moraćete da sačekate noć između 3. i 4. januara 2026. godine. Ako bude vedro, moći da se vidi do 80 meteora na sat.
Međuzvjezdani posjetilac na najbližoj tački od ZemljeIzvor: NASA / SPHEREx
Ovaj decembar takođe će obeležiti kometa 3I/ATLAS, koja će se 19. decembra naći na svojoj najbližoj tački od Zemlje.
U pitanju je međuzvezdani objekat (tek treći ikad otkriven), što znači da potiče izvan našeg Sunčevog sistema. Nije gravitaciono vezan za Sunce i nikada se neće vratiti.
Prvi put je otkrivena u julu, a nedavna posmatranja pokazuju da je kometa razvila blijedoplavu nijansu, što ukazuje na moguću promjenu boje - treću od njenog otkrića.
Kometa je starija od našeg Sunčevog sistema, stara više od sedam milijardi godina, i pruža dragocjene tragove o formiranju planeta u drugim zvjezdanim sistemima.
Neće biti vidljiva golim okom, ali bi trebalo da se može uočiti amaterskim teleskopom.
Izvor: N1info