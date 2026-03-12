4 neobična hit napitka ubrzavaju varenje: Prave se brzo i lako, a stomak radi kao sat i polako nestaje

Ukoliko imate probleme sa stomakom i nadutošću, ova 4 neobična napitka za ubrzavanje varenja su pravi hit.

Izvor: Shutterstock

U ovom periodu godine, kada se priroda budi, raste interesovanje za prirodne načine detoksikacije i napitke koji pomažu tijelu da se oslobodi 'težine' nakupljene tokom zimskih mjeseci.

Ova 4 osvježavajuča napitaka koji će osigurati dobru probavu.

1. Kombuha od đumbira i kurkume

Đumbir i kurkuma su savršen tim kada su u pitanju crijeva. Ovaj recept za kombuhu je ukusan i zdrav. Probiotici u kombuhi, plus antiinflamatorna svojstva đumbira i kurkume, pomažu u održavanju varenja i kontroli nadimanja.

Kako se priprema: Sve što treba da uradite jeste da dodate kombuhu u staklenu teglu sa seckanim đumbirom i mljevenom kurkumom. Nakon miješanja, ostavite da se ukusi prožmu 1-2 dana, procijedite napitak i popijte ga!

napitak-kurkuma-djumbir

Izvor: Foto: Shutterstock

2. Kandži od cvekle

Kandži je najbolji probiotski napitak koji drži varenje pod kontrolom. Fermentisana voda od cvekle bogata je probioticima i hranljivim materijama. Ima blago kiselkast ukus i pomaže u sprečavanju nadimanja i lošeg varenja.

Kako se pravi: Dodajte iseckanu cveklu i so u staklenu teglu i napunite je vodom. Zatim, pokrijte teglu čistom krpom i pričvrstite je gumicom. Sačekajte da piće fermentira 3-5 dana, a zatim procedite tečnost. Možete ga čuvati danima, a veoma je ukusno!

Izvor: Shutterstock

3. Mlaćenica

Mlaćenica je omiljeno letnje piće svakog indijskog domaćinstva. Lagana je, ukusna, zdrava i pomaže da se rashladite, a istovremeno održava rad crijeva zadovoljnim. A izuzetno je jednostavna za pripremu.

Kako se priprema: Dodajte jogurt i vodu i blendirajte dok ne postane glatko. Dodajte so i kim u prahu i ukrasite listovima korijandera.

Izvor: Youtube/Printscreen/lean Food Living

4. Sok od suvih šljiva

Sok od suvih šljiva sadrži visok sadržaj vlakana. Dodajte ovaj sok u svoju ljetnju ishranu kako biste poboljšali varenje, čvrstinu kostiju i opšte blagostanje. Takođe, pomaže u ublažavanju zatvora.

Kako se pravi: Potopite šaku suvih šljiva u toplu vodu na nekoliko sati ili preko noći, a zatim ih blendirajte sa svježom vodom dok ne postane glatka. Procijedite ako je potrebno, ohladite i pijte.

Izvor: Youtube/Printscreen/Home Cooking Lifestyle