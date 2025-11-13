logo
Da li je ovo najbolje piće za zdravlje? Jedna šolja je čak 10 puta korisnija od zelenog čaja

Da li je ovo najbolje piće za zdravlje? Jedna šolja je čak 10 puta korisnija od zelenog čaja

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Volite zeleni čaj, ali imate želju za nečim novim? Probajte mača čaj!

Mača čaj uticaj na zdravlje Izvor: YouTube/SomethingsCookingWithAlpa
  • Mača je bogata antioksidantima.
  • L‑teanin opušta i poboljšava fokus.
  • Prirodno jača imunitet i zdravlje.

Mača čaj ima baršunast, izražen ukus i gustu teksturu koja ga izdvaja od drugih napitaka. Zbog svojih zdravstvenih svojstava, mača ima značajnu ulogu u medicini, ali se koristi i u kozmetologiji. U nastavku pročitajte čime se odlikuje ovaj čaj i zašto bi bilo dobro da ga pijete svakog dana.

Mača čaj potiče iz Japana. Dobija se skupljanjem najmlađih i najsvježijih listova, koji su zaštićeni bambusovim grančicama i ne gube dragocjene sastojke. Zatim se uklanjaju glavne i bočne žile listova, listovi se suše i melju pomoću specijalnih ploča. Kao rezultat nastaje "mača prah", tj. prah od kojeg možete da pripremite napitak sa nizom korisnih svojstava za zdravlje.

Mača je izuzetno bogata antioksidantima. Među njima posebno su značajni katehini, koji smanjuju rizik od razvoja ateroskleroze, imaju antibakterijsko i antivirusno dejstvo, a dodatno snižavaju nivo holesterola. U mači je prisutan katehin pod nazivom EGCG, a jedna šolja napitka odgovara efektu više šolja običnog zelenog čaja.

U mači se nalaze velike količine L‑teanina, aminokiseline koja podstiče emitovanje alfa‑talasa u mozgu. Oni utiču na naše raspoloženje i omogućuju relaksaciju, a istovremeno ne izazivaju pospanost. Postiže se stanje opuštenosti slično onome tokom meditacije. Mača se godinama koristi u tradicionalnoj kineskoj narodnoj medicini kao sredstvo za umirenje, a monasi je takođe koriste da bi održali jasnoću uma tokom dugih sati meditacije.

L‑teanin prisutan u mači podržava održavanje odgovarajućeg nivoa dopamina i serotonina, koji su odgovorni za kreativnost i spremnost za donošenje odluka. Dopamin pomaže želji za učenjem, saznanjem i djelovanjem, dok serotonin podržava zdrav san i reguliše krvni pritisak.

Mača je takođe prirodni stimulator imuniteta. Katehini u njoj imaju antibakterijska svojstva, a jedna šolja napitka daje značajnu količinu vitamina A i C, gvožđa, kalcijuma i kalijuma. Mača ne izaziva neželjene efekte, ne podiže krvni pritisak, srce ne počinje brže da kuca, a njeno konzumiranje nije povezano s rizikom za oštećenje jetre.

  • Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primijenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

(Mondo.rs) 

