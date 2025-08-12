Tajni sastojak marinade od kog meso postaje još mekše i sočnije

Meso može biti mekano i sočno svaki put – ako znate koji tajni sastojak da dodate u marinadu.

Izvor: Shutterstock

Koliko puta ste pripremili meso koje izgleda savršeno, ali ostane suvo i tvrdo? Rješenje se krije u jednostavnom napitku koji već imate kod kuće – a retko ko ga koristi na pravi način.

Bilo da spremate piletinu, junetinu ili svinjetinu, jedna stvar je sigurna – bez dobre marinade nema ni dobrog mesa. Pravamarinada ne samo da poboljšava ukus, već i omekšava meso i čini ga sočnijim.

Sjavet: Tokom mariniranja, povremeno okrenite meso u činiji kako bi ravnomerno upilo arome i omekšalo sa svih strana.

Iskusne domaćice imaju mali trik: umjesto uobičajenih sastojaka, često koriste čaj kao bazu za marinadu. Da, dobro ste pročitali – običan, nezaslađen čaj bez aroma i aditiva.

Najbolje varijante su zeleni čaj, kamilica ili čaj od nane – ali ne one u kesicama sa dodatim ukusima. Čaj najprije skuvajte, pa u ohlađeni napitak dodajte začine po izboru – crni biber, suvi origano, mljevenu papriku – kao i sitno sjeckan crni ili mladi luk. Sve to zajedno daje bogat i aromatičan osnov koji prodire duboko u vlakna mesa.

Prelijte meso tom marinadom i ostavite da odstoji. Za piletinu je dovoljno oko sat vremena, dok crvenom mesu treba više – idealno 6 do 12 sati u frižideru. Nakon toga, pecite ili pržite kao i obično – ali rezultat će vas iznenaditi.

Ako do sada niste koristili čaj kao osnovu za marinadu – vrijeme je da probate. Bićete iznenađeni koliku razliku pravi jedno tako jednostavno rješenje. I sljedeći put kad pripremate meso za goste ili porodicu, znaćete kako da ga pretvorite u pravo kulinarsko iznenađenje.

Bonus video