Sočna čokoladna torta iz šerpe: Pun pogodak za ljubitelje jednostavnih slatkih recepata

Otkrijte kako da napravite čokoladnu tortu iz šerpe. Sočna je i savršena za sve koji vole jednostavne recepte.
Čokoladna torta iz šerpe je dokaz da jednostavnost može biti savršena. Nema potrebe za komplikovanim filovanjem, dovoljno je da kore zalijete bogatim čokoladnim filom sa orasima i pustite da se ukusi lijepo prožmu.
Mekane kore upijaju sočni fil, dok glazura od mliječne čokolade daje kremastu završnicu koja svaki zalogaj pretvara u užitak. Ova torta je idealna kada želite nešto slatko, brzo i ukusno uz kafu.
Zahvaljujući posebnoj pripremi u šerpi, kore ostaju mekane, a svaki sloj je ravnomjerno natopljen filom, čineći tortu neodoljivom i za one koji obično izbjegavaju komplikovane kolače.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: torta
Porcije/Količina: 8-10 porcija
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme pečenja: 40 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat (+ hlađenje)
Težina: lako
Sastojci:
Kore:
- 2 jaja
- 10 kašika šećera
- 1 kašika vanilin šećera
- 10 kašika vode
- 12 kašika brašna
- 1 kašika kakao praha
- pola praška za pecivo
Fil:
- 1 l mlijeka
- 200 g šećera
- 200 g čokolade za kuvanje
- 250 g maslaca ili margarina
- 250 g mljevenih oraha
Glazura:
- 120 g mliječne čokolade
- 80 ml slatke pavlake za šlag
Priprema:
1. korak: Smjesa za kore
U posudu stavite jaja, šećer i vanilin šećer, pa umutite pjenasto. Dodajte vodu, prosijte brašno, kakao i prašak za pecivo, i sve sjedinite mikserom na najmanjoj brzini.
2. korak: Pečenje kora
Šerpu ili kalup prečnika 24 cm obložite pek papirom i sipajte smjesu za koru. Pecite 20 minuta na 180 stepeni. Koru presijecite na dva dijela, pa ponovite postupak sa drugom korom. Ukupno ćete dobiti četiri kore.
Kore pecite tačno po 20 minuta, jer predugo pečenje može učiniti da ne upijaju fil kako treba.
3. korak: Kuvanje fila
Za fil, u šerpu sipajte mlijeko, šećer, čokoladu i maslac. Na tihoj vatri sve otopite dok ne dobijete glatku smjesu. Skinite sa vatre i umiješajte mljevene orahe. Fil će biti rjeđi, ali to je poenta, jer će se kore lijepo natopiti.
4. korak: Slaganje
Kalup ili šerpu ponovo obložite pek papirom. Ređajte kore i svaku prelijte filom, osim posljednje kore. Ostavite tortu pokrivenu par sati u frižideru da se ukusi prožmu i kore upiju fil.
5. korak: Dekoracija
Izvadite tortu iz šerpe, skinite pek papir i okrenite na tacnu naopako. Otopite mliječnu čokoladu sa slatkom pavlakom, malo prohladite i premažite tortu glazurom.
(Espreso/Stvar ukusa)