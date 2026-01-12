logo
Sočna čokoladna torta iz šerpe: Pun pogodak za ljubitelje jednostavnih slatkih recepata

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Otkrijte kako da napravite čokoladnu tortu iz šerpe. Sočna je i savršena za sve koji vole jednostavne recepte.

Čokoladna torta iz šerpe Izvor: Shutterstock

Čokoladna torta iz šerpe je dokaz da jednostavnost može biti savršena. Nema potrebe za komplikovanim filovanjem, dovoljno je da kore zalijete bogatim čokoladnim filom sa orasima i pustite da se ukusi lijepo prožmu.

Mekane kore upijaju sočni fil, dok glazura od mliječne čokolade daje kremastu završnicu koja svaki zalogaj pretvara u užitak. Ova torta je idealna kada želite nešto slatko, brzo i ukusno uz kafu.

Zahvaljujući posebnoj pripremi u šerpi, kore ostaju mekane, a svaki sloj je ravnomjerno natopljen filom, čineći tortu neodoljivom i za one koji obično izbjegavaju komplikovane kolače.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: torta

Porcije/Količina: 8-10 porcija

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme pečenja: 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat (+ hlađenje)

Težina: lako

 Sastojci:

  • Kore:

  • 2 jaja
  • 10 kašika šećera
  • 1 kašika vanilin šećera
  • 10 kašika vode
  • 12 kašika brašna
  • 1 kašika kakao praha
  • pola praška za pecivo

  • Fil:

  • 1 l mlijeka
  • 200 g šećera
  • 200 g čokolade za kuvanje
  • 250 g maslaca ili margarina
  • 250 g mljevenih oraha

  • Glazura:

  • 120 g mliječne čokolade
  • 80 ml slatke pavlake za šlag

Priprema:

1. korak: Smjesa za kore

U posudu stavite jaja, šećer i vanilin šećer, pa umutite pjenasto. Dodajte vodu, prosijte brašno, kakao i prašak za pecivo, i sve sjedinite mikserom na najmanjoj brzini.

2. korak: Pečenje kora

Šerpu ili kalup prečnika 24 cm obložite pek papirom i sipajte smjesu za koru. Pecite 20 minuta na 180 stepeni. Koru presijecite na dva dijela, pa ponovite postupak sa drugom korom. Ukupno ćete dobiti četiri kore.

Važan savjet:

Kore pecite tačno po 20 minuta, jer predugo pečenje može učiniti da ne upijaju fil kako treba.

3. korak: Kuvanje fila

Za fil, u šerpu sipajte mlijeko, šećer, čokoladu i maslac. Na tihoj vatri sve otopite dok ne dobijete glatku smjesu. Skinite sa vatre i umiješajte mljevene orahe. Fil će biti rjeđi, ali to je poenta, jer će se kore lijepo natopiti.

4. korak: Slaganje 

Kalup ili šerpu ponovo obložite pek papirom. Ređajte kore i svaku prelijte filom, osim posljednje kore. Ostavite tortu pokrivenu par sati u frižideru da se ukusi prožmu i kore upiju fil.

5. korak: Dekoracija

Izvadite tortu iz šerpe, skinite pek papir i okrenite na tacnu naopako. Otopite mliječnu čokoladu sa slatkom pavlakom, malo prohladite i premažite tortu glazurom.

(Espreso/Stvar ukusa)

