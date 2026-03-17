Objavljena lista najomraženijih zemalja na svijetu u 2026: Na 1. mjestu država koju niko nije mogao da predvidi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Prva na listi najomraženijih zemalja na svijetu za 2026. godinu je Kina.

Lista najomraženijih zemalja na svijetu u 2026 Izvor: worldpopulationreview/Printscreen

Bez obzira na to gdje žive u svijetu, većina ljudi ima specifične stavove o drugim zemljama. Ova mapa plavom bojom naglašava one za koje su većinom negativni.

Na te stavove mogu da utiču mnogi mogući faktori, od postupaka vlade ili vojne intervencije do njene dominantne kulture i religije, pa čak i ponašanja njenih turista.

Ipak, zanimljivo je da se, prema podacima World Population Review, uprkos ozbiljnoj konkurenciji u ovom trenutku, Kinaispostavila kao zemlja koju ostatak svijeta "najviše mrzi".

SAD je na drugom mjestu, a Rusijana trećem - i jasno je zašto baš te tri zemlje već neko vrijeme drže vrh ove neslavne liste.

Kao glavne globalne sile, one se suočavaju sa značajnim animozitetom širom svijeta zbog svojih imperijalističkih tendencija i miješanja u ekonomske, političke i vojne poslove manjih zemalja. Pritom, građani svake od ovih zemalja uglavnom imaju jako loše mišljenje o druge dvije, a možda treba podsjetiti da su u pitanju i najveće zemlje na svijetu.

Zemlje poput Saudijske Arabije i Severne Koreje su, takođe, redovno na listi zbog svojih autoritarnih režima i kršenja ljudskih prava, a Izrael je kontroverznim vojnim operacijama izborio sebi 5. mjesto. Zasad.

20 najomraženijih zemalja u 2026. godini

  1. Kina
  2. SAD
  3. Rusija
  4. Severna Koreja
  5. Izrael
  6. Pakistan
  7. Iran
  8. Irak
  9. Sirija
  10. Indija
  11. Velika Britanija
  12. Japan
  13. Saudijska Arabija
  14. Nemačka
  15. Nigerija
  16. Turska
  17. Južna Koreja
  18. Afganistan
  19. Filipini
  20. Italija

(Nova/MONDO)

