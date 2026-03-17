Objavljena lista najomraženijih zemalja na svijetu u 2026: Na 1. mjestu država koju niko nije mogao da predvidi

Prva na listi najomraženijih zemalja na svijetu za 2026. godinu je Kina.

Izvor: worldpopulationreview/Printscreen

Bez obzira na to gdje žive u svijetu, većina ljudi ima specifične stavove o drugim zemljama. Ova mapa plavom bojom naglašava one za koje su većinom negativni.

Na te stavove mogu da utiču mnogi mogući faktori, od postupaka vlade ili vojne intervencije do njene dominantne kulture i religije, pa čak i ponašanja njenih turista.

Ipak, zanimljivo je da se, prema podacima World Population Review, uprkos ozbiljnoj konkurenciji u ovom trenutku, Kinaispostavila kao zemlja koju ostatak svijeta "najviše mrzi".

SAD je na drugom mjestu, a Rusijana trećem - i jasno je zašto baš te tri zemlje već neko vrijeme drže vrh ove neslavne liste.

Kao glavne globalne sile, one se suočavaju sa značajnim animozitetom širom svijeta zbog svojih imperijalističkih tendencija i miješanja u ekonomske, političke i vojne poslove manjih zemalja. Pritom, građani svake od ovih zemalja uglavnom imaju jako loše mišljenje o druge dvije, a možda treba podsjetiti da su u pitanju i najveće zemlje na svijetu.

Zemlje poput Saudijske Arabije i Severne Koreje su, takođe, redovno na listi zbog svojih autoritarnih režima i kršenja ljudskih prava, a Izrael je kontroverznim vojnim operacijama izborio sebi 5. mjesto. Zasad.

20 najomraženijih zemalja u 2026. godini

Kina SAD Rusija Severna Koreja Izrael Pakistan Iran Irak Sirija Indija Velika Britanija Japan Saudijska Arabija Nemačka Nigerija Turska Južna Koreja Afganistan Filipini Italija

(Nova/MONDO)