Zašto vozači ubrzaju kada ih pretičete? Psiholozi imaju odgovor koji će mnoge razbjesniti

Mnogi vozači ubrzaju tek kada neko krene da ih pretiče. Takvo ponašanje je vrlo rizično, neki ga vide i kao bezobrazno, dok psihologija ima odgovor koji se mnogima neće dopasti.

Izvor: Shutterstock/Joa Souza

Preticanje u saobraćaju je normalna i učestala pojava, ali mnogi vozači svojim neodgovornim (neki bi čak rekli i bezobraznim i vrlo rizičnim) ponašanjem direktno utiču na (ne)bezbjednost i sebe i drugih učesnika kada ne dozvole da budu preteknuti. Riječ je o situacijama kada započnete fazu preticanja, a vozilo ispred vas koje pretiče odjednom doda gas i napravi potpunu zbrku.

Situacija koja je djelovala potpuno mirno i bezbjedno se u trenutku promijenila za 180 stepeni i postala je vrlo opasna i rizična. Iako to nekim vozačima može da djeluje kao čist bezobrazluk, psihologija kaže da je riječ o zapravo vrlo predvidljivom obrascu ponašanja.

Zašto vozači ubrzaju tokom preticanja?

U pozadini reakcije preticanog vozila stoji povrijeđeni ponos vozača. To konkretno znači da vozač kog drugo vozilo pretiče smatra u toj situaciji da je potrebno hitno da reaguje kako bi "dokazao svoju vrijednost", odnosno da pokaže vozaču iza sebe da je vrijedan učestvovanja u saobraćaju u toj situaciji.

Ego vozača se aktivira i u njemu se "pali" takmičarski refleks. Vozač kog pretiču tek tada shvati da se kreće ispod ograničenja na tom dijelu puta i zbog toga instinktivno reaguje naglim ubrzanjem kako bi se "dokazao".

Međutim, mnogi vozači ne shvataju da je to vrlo opasna radnja. Bolje je i bezbjednije da dopuste da ih neko pretekne, pa da dodaju gas i voze po ograničenju na tom dijelu puta i eventualno preteknu vozilo koje je preteklo njih ranije dok su vozili sporije od dozvoljenog.

Na ovu priču se nadovezuje i osjećaj dominacije. Vozač koji pretiče druga vozila se osjeća nadmoćno nad svima njima, naročito ako i vozi dosta skuplji i kvalitetniji automobili, a ostali vozači koji budu preteknuti to umiju da dožive kao vid provokacije zbog kog reaguju kako bi "pokazali zube".

Rizik od nesreće raste u značajnoj mjeri ako se ubrza dok vas vozilo pretiče. Nikako to ne radite, već vozite po ograničenju na tom dijelu puta i uvijek pretičite kada se uvjerite da je skroz bezbjedno.

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