Auto vam mjesecima stoji parkiran? Stručnjaci upozoravaju, jedna greška može vas koštati hiljade evra

Vozilo koje nedjeljama ili mjesecima stoji bez pomjeranja može pretrpjeti ozbiljna oštećenja, upozoravaju stručnjaci.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dugotrajno parkiran automobil mnogima djeluje bezazleno, ali stručnjaci upozoravaju da vozilo koje nedjeljama ili mjesecima stoji bez pomjeranja može pretrpjeti ozbiljna oštećenja.

To se posebno odnosi na električne automobile, kod kojih problem nisu samo gume, kočnice ili vješanje, već i baterije.

Španski mehaničar Havijer Sendin, koji je 2023. godine proglašen za najboljeg mehaničara u Španiji, upozorava da dugotrajno mirovanje automobila može izazvati kvarove na više sistema.

Kod klasičnih automobila najčešće stradaju gume, kočnice, silen blokovi i dijelovi vješanja, dok je kod električnih vozila posebno važno obratiti pažnju na pomoćnu bateriju od 12 volti i glavnu visokonaponsku bateriju.

Baterija ne smije da padne ispod bezbjednog nivoa

Problem je u tome što automobil, čak i kada stoji, i dalje troši malu količinu energije. Sistemi bezbjednosti, povezivosti i telemetrije mogu postepeno prazniti bateriju, a tu je i prirodno samopražnjenje ćelija.

Ako nivo napunjenosti padne ispod granice koju preporučuje proizvođač, može doći do ubrzane degradacije baterije. U najgorim slučajevima oštećenje može biti trajno, a popravka veoma skupa.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se električni automobil, ukoliko će mjesecima stajati parkiran, povremeno dopunjava sporim punjenjem. Najbolje je održavati bateriju u bezbjednom rasponu napunjenosti, umjesto dozvoliti da se potpuno isprazni.

Nisu problem samo električni sistemi

Dugotrajno mirovanje može ostaviti posljedice i na vidljivim dijelovima automobila. Vlaga ili voda nakon pranja mogu stvoriti tanak sloj rđe na kočionim diskovima i dobošima, pa se kočione pločice mogu zalijepiti i otežati pokretanje vozila.

Gume takođe trpe kada automobil dugo stoji na istom mjestu. Težina vozila tada neprekidno pritiska istu tačku na gumi, što može dovesti do deformacije poznate kao "flat spot". Posljedice su vibracije tokom vožnje i kraći vijek trajanja pneumatika.

Ni vješanje nije pošteđeno. Gumeni i elastomerni dijelovi vremenom mogu da očvrsnu ili se deformišu ukoliko dugo nema promjene opterećenja. To se kasnije može odraziti na udobnost vožnje i slabije upijanje neravnina.

Šta uraditi ako automobil dugo stoji?

Ako automobil nećete voziti nedjeljama ili mjesecima, preporuka je jednostavna: povremeno ga pomjerite, provjeravajte pritisak u gumama, vodite računa o stanju kočnica i ne dozvolite da se baterija isprazni do kritičnog nivoa.

Kod električnih vozila posebno je važno redovno provjeravati stanje napunjenosti baterije i, po potrebi, organizovati sporo punjenje. To je naročito značajno za kompanije i vozne parkove koji raspolažu većim brojem električnih vozila, jer se daljinskim nadzorom stanja baterija mogu spriječiti skupi kvarovi.