Pobjednik prešao 780 km, a Kinezi šokirali: Test otkrio koliko električni automobili stvarno prelaze

24 električna automobila vožena do potpunog pražnjenja baterije, a veliki test pokazao je koji modeli električnih automobila obećavaju realne brojke po WLTP standardu.

Izvor: Toyota

Norveški test električnih automobila ponovo je pokazao koliko se deklarisani WLTP domet i stvarna vožnja mogu razlikovati. U okviru El Prix testa, 24 električna automobila vozila su se po javnim putevima sve dok im se baterija potpuno nije ispraznila.

Organizatori testa, norveški autoklub NAF i magazin Motor, vozili su automobile po istoj ruti u jednom danu, u relativno povoljnim uslovima. Temperature su se kretale između 12 i 18 stepeni, uz suve puteve, što je omogućilo realnu procenu dometa bez ekstremnih vremenskih uticaja.

Rezultati su pokazali da većina modela ostaje blizu fabričkih podataka, ali i da pojedini automobili mogu da značajno premaše ili podbace u odnosu na deklarisani domet.

BMW postavio novi standard u realnom dometu

Izvor: BMW

Najbolji rezultat na testu ostvario je novi BMW iX3 50 xDrive, koji je prešao 781 kilometar sa jednim punjenjem. Time je ne samo pobedio konkurenciju, već je i blago nadmašio svoj WLTP domet od 770 kilometara.

Ovaj rezultat posebno je važan jer pokazuje da se novi BMW model ne oslanja samo na teorijske brojke, već i na vrlo efikasnu realnu potrošnju energije u svakodnevnim uslovima.

Ipak, apsolutni rekord i dalje drži Lucid Air, koji je ranije u istom testu prešao čak 832 kilometra. Ovog puta, njegov SUV model Lucid Gravity stigao je do 720 kilometara, što je nešto ispod očekivanja, ali i dalje vrlo konkurentan rezultat.

Najveće iznenađenje testa

Najveće pozitivno iznenađenje bio je XPeng X9, koji je u stvarnim uslovima prešao 646 kilometara, iako mu je WLTP domet 580 kilometara. To znači da je ostvario više od 11 procenata bolji rezultat od deklarisanog, što je retkost u ovakvim testovima.

Sličan obrazac XPeng je već pokazao i ranije, što ukazuje na konzervativniji pristup deklarisanju dometa kod ovog proizvođača.

Vidi opis Pobjednik prešao 780 km, a Kinezi šokirali: Test otkrio koliko električni automobili stvarno prelaze Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: XPeng Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: XPeng Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: XPeng Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: XPeng Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: XPeng Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: XPeng Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: XPeng Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: XPeng Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: XPeng Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: XPeng Br. slika: 10 10 / 10

Na drugom kraju liste našao se MG IM6, koji je prešao 446 kilometara umesto deklarisanih 505. To predstavlja pad od skoro 12 procenata i najveće negativno odstupanje u ovom testu.

Većina ostalih vozila ostala je relativno blizu WLTP vrednosti, sa odstupanjima koja su se uglavnom kretala u rasponu od nekoliko procenata u oba smera.

Koliko su WLTP brojke pouzdane?

Jedan od zanimljivijih rezultata donela je i Toyota bZ4X, koja je u testu praktično pogodila WLTP vrednost tačno, sa 506 kilometara u oba slučaja. Ipak, vozači su primetili da se indikator baterije spustio na nulu pre nego što je vozilo zaista stalo, što ukazuje na skrivene rezerve energije.

Test jasno pokazuje da WLTP standard u povoljnim uslovima može biti vrlo blizak realnosti, ali i da pojedini modeli značajno odstupaju u zavisnosti od tehnologije i pristupa proizvođača.

Iako se rezultati ne mogu direktno preslikati na zimske uslove ili vožnju na autoputu, ovaj test daje jednu od najrealnijih slika o tome koliko električni automobili zaista mogu da pređu u svakodnevnoj upotrebi.

Izvor: Telegraf