Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Domet od 1.000 km i punjenje za manje od 7 minuta: CATL novim baterijama direktno napao BYD

Autor H.K. Izvor Smartlife
CATL je predstavio Qilin bateriju sa dometom od 1000 km i Shenxing bateriju koja se puni za manje od 7 minuta.

CATL nove baterije domet 1000 km Izvor: WANG Zhao / AFP / Profimedia

Domet kao na dizel i puna baterija dok se ode do toaleta više nisu naučna fantastika. Kineski gigant CATL, najveći svjetski proizvođač baterija za električna vozila, predstavio je u Pekingu tehnologiju koja direktno napada dvije najveće prepreke za masovnu prodaju EV-ova - sporo punjenje i strah da ćete ostati na putu.

Nova generacija Qilin baterije koristi ćelije visoke gustine kako bi omogućila domet od 1.000 km, uz istovremeno smanjenje težine samog pakovanja.

Ovo je direktan odgovor na strože ekološke propise, ali i na zahtjeve proizvođača automobila koji traže maksimalnu efikasnost bez dodavanja suvišnih kilograma vozilu.

Još impresivnije deluje unapređena Shenxing baterija. Ova litijum-gvožđe-fosfatna (LFP) jedinica postavlja novi rekord u brzini punjenja - od 10% do 98% kapaciteta za manje od sedam minuta. Poređenja radi, dosadašnjim najboljim verzijama trebalo je oko 15 minuta za sličan rezultat.

Ovim potezom CATL je bacio rukavicu u lice domaćem rivalu BYD, čija se čuvena Blade baterija puni do 97% za oko devet minuta.

Robin Ceng, predsjednik kompanije CATL, naglasio je da još ima prostora za pomijeranje granica: "Granice elektrohemije su još uvijek daleko od dostizanja, a mogućnosti nauke o materijalima su još uvijek daleko od iscrpljivanja."

Kompanija tu ne staje. Za četvrti kvartal najavljena je masovna isporuka natrijum-jonskih baterija. One se vide kao jeftinija i otpornija alternativa koja će smanjiti zavisnost industrije od skupog litijuma, kobalta i nikla.

Sa tržišnim udjelom koji je porastao na 42,1% početkom ove godine, CATL je učvrstio poziciju lidera koji snabdijeva gigante poput Tesla-e, Toyota-e i Xiaomi-ja. Planovi uključuju i izgradnju 100.000 stanica za zamjenu i punjenje baterija širom Kine do kraja 2028. godine.

