Folksvagen pokrenuo sopstvenu proizvodnju baterijskih ćelija

"Folksvagen" je pokrenuo sopstvenu proizvodnju baterijskih ćelija u prvoj fabrici kojom upravlja njegova podružnica za baterije "Pauerko", saopštio je generalni direktor Oliver Blum.

Izvor: Shutterstock

Blum je opisao novu fabriku kao "signal za Evropu" i ključni element strategije ove automobilske grupe.

On je naglasio da je "Folksvagen" postao prvi evropski proizvođač automobila koji je uspostavio sopstveni razvoj i proizvodnju baterijskih ćelija, čime kompanija jača svoju poziciju i nezavisnost na globalnom nivou.

Proizvodnja je počela u Zalcgiteru, na lokaciji postojeće "Folksvagenove" fabrike motora u centralnom dijelu zemlje.

Izgradnja fabrike baterija počela je u julu 2022. godine, a do sada je u nju uloženo više od milijardu evra, prenijela je agencija DPA.

"Folksvagen" planira da izgradi identične fabrike na još dvije lokacije, u španskoj Valensiji i Sent Tomasu u Kanadi, koje bi trebale da počnu sa proizvodnjom 2026. i 2027. godine.