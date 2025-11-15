Volkswagen omogućio otključavanje i startovanje automobila pomoću pametnog sata: Postoji samo jedan problem

Najviše koristi imaju vlasnici električnih vozila, ali ni benzinski modeli nisu izostavljeni – uz jednu caku: sve funkcije rade samo uz pretplatu.

Izvor: Volkswagen

Automobilske kompanije traže nove načine da nam olakšaju život, a Volkswagen smatra da je pravo mesto za to - pametni sat. Kompanija je upravo proširila myVW aplikaciju tako da radi i na Apple Watch i Wear OS satovima.

Ažuriranje pokriva većinu Volkswagen modela proizvedenih od 2020. godine, a vozači sada mogu da koriste svoj pametni sat da otključaju automobil, ali i kontrolišu pojedine funkcije vozila. Zapravo, na Apple Watch ili Wear OS uređaju dostupni su isti oni alati koje ste imali i na telefonu.

Najveći dio ovih noviteta namijenjen je Volkswagen EV modelima. Električni automobili funkcionišu drugačije od benzinaca - tu su baterije, punjenje i priprema kabine. Zato myVW na satu omogućava da u sekundi provjerite nivo baterije, a možete i daljinski da pokrenete ili zaustavite punjenje. Ako ste na javnoj stanici ili kod kuće, ovo je posebno praktično. Tu je i daljinsko uključivanje grijanja ili hlađenja dok je auto još priključen na punjač, što štedi bateriju i čuva domet vožnje.

Izvor: Volkswagen

Klasični benzinski modeli takođe nisu zaboravljeni. Ako automobil podržava paljenje na daljinu, možete ga startovati ili ugasiti direktno sa sata. Aplikacija prikazuje i nivo goriva, tu su zaključavanje i otključavanje vrata, kao i "Honk and Flash" opcija za pronalaženje auta na prenatrpanom parkingu.

Nažalost, sve ovo nije besplatno i potrebno je proći nekoliko koraka da bi funkcije proradile.

Ako imate kompatibilan Volkswagen automobil, potrebno je da instalirate myVW aplikaciju na telefon, dodate svoj auto u "virtuelnu garažu", prihvatite uslove korišćenja za “myVW” i "myVW+", i tek onda dolazi najbitnije - potrebno je da se pretplatite. Funkcije su dio planova "Remote Access" i "VW Vehicle Insights", čija cijena je od 8,53 evra mjesečno, s tim da novi automobili dobijaju određeni probni period.