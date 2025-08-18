Kraj jedne ere: Volkswagen povlači "Touareg" iz proizvodnje

Volkswagen je zvanično objavio da će Volkswagen Touareg, prvi SUV ovog njemačkog proizvođača, biti povučen iz proizvodnje 2026. godine. Time se završava karijera jednog od najvažnijih modela u istoriji brenda, koji je lansiran prije više od 20 godina.

Izvor: MONDO/Marko Tanasković

Touareg je brzo stekao popularnost među porodicama i ljubiteljima terenske vožnje. Njegova treća generacija, koja je nedavno redizajnirana, ostaće bez direktnog nasljednika, što je potvrdio i britanski Autocar.

Ova odluka je dio šire strategije Volkswagena da pojednostavi svoju ponudu i fokusira se na modele sa velikim obimom prodaje. U tom kontekstu, novi Tayron je već pozicioniran kao pristupačnija i svestranija alternativa, sa varijantama sa dva i tri reda sjedišta, i sposobnošću vuče od 2.500 kg.

Proizvođač je takođe najavio da će 2027. godine prestati sa proizvodnjom električnog modela ID.5.

Prva generacija Touarega, lansirana 2002. godine, bila je rezultat saradnje sa Porscheom, što je omogućilo Volkswagenu da se takmiči sa premijum brendovima kao što su BMW i Mercedes-Benz. Pored Touarega, ambiciju da se pozicionira u viši segment Volkswagen je pokazao i modelom Phaeton.

Međutim, promjena prioriteta na tržištu i težnja ka smanjenju troškova doveli su do odluke o penzionisanju ovog modela nakon 23 godine uspješne karijere.

