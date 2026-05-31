Punjene paprike sa krem sirom: Spremne su za manje od sat vremena

Uživajte u punjenim paprikama sa krem sirom koje su sočne i ukusne. Priprema traje samo 40 minuta, a rezultat je fantastičan.
Punjene paprike su klasik koji gotovo svi vole, ali ova verzija sa krem sirom donosi potpuno novi nivo ukusa. Sočne paprike punjene bogatim nadjevom od mesa i kremastog sira savršene su za ručak koji izgleda raskošno, a priprema se mnogo jednostavnije nego što mislite.
Zapečeni sloj mocarele na vrhu daje neodoljivu koricu kojoj je teško odoljeti.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 12 polovina paprika
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 6 paprika
- 800 g mljevenog mesa
- 1 kašičica začinske soli
- 1/2 kašičice svježe mljevenog bibera
- 1 sjeckani crni luk
- 200 g krem sira
- 200 g rendane mocarele
Priprema:
1. korak: Zagrijavanje rerne
Rernu zagrijte na 200 stepeni, a vatrostalnu posudu lagano podmažite uljem ili maslacem.
2. korak: Mljeveno meso
Mljeveno meso propržite u tiganju dok lijepo ne porumeni. Po potrebi ocijedite višak masnoće.
3. korak: Paprike
Paprike operite, presijecite uzdužno na pola i uklonite sjemenke i bijele dijelove iznutra.
4. korak: Začini i sir
U proprženo meso dodajte začinsku so, biber, luk i krem sir. Miješajte dok se sir ne otopi i nadjev postane kremast i ujednačen.
dodajte malo ljute paprike ili čili pahuljica u nadjev.
5. korak: Punjenje i pečenje
Pripremljenim nadjevom napunite polovine paprika i poređajte ih u posudu za pečenje. Pokrijte folijom i pecite oko 15 minuta.
6. korak: Završnica
Skinite foliju, pospite paprike parmezanom i mocarelom, pa vratite u rernu još 5 do 10 minuta dok se sir ne otopi i dobije zlatnu boju.
