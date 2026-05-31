Punjene paprike sa krem sirom: Spremne su za manje od sat vremena

Uživajte u punjenim paprikama sa krem sirom koje su sočne i ukusne. Priprema traje samo 40 minuta, a rezultat je fantastičan.

Punjene paprike su klasik koji gotovo svi vole, ali ova verzija sa krem sirom donosi potpuno novi nivo ukusa. Sočne paprike punjene bogatim nadjevom od mesa i kremastog sira savršene su za ručak koji izgleda raskošno, a priprema se mnogo jednostavnije nego što mislite.

Zapečeni sloj mocarele na vrhu daje neodoljivu koricu kojoj je teško odoljeti.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 12 polovina paprika

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

6 paprika

800 g mljevenog mesa

1 kašičica začinske soli

1/2 kašičice svježe mljevenog bibera

1 sjeckani crni luk

200 g krem sira

200 g rendane mocarele

1. korak: Zagrijavanje rerne

Rernu zagrijte na 200 stepeni, a vatrostalnu posudu lagano podmažite uljem ili maslacem.

2. korak: Mljeveno meso

Mljeveno meso propržite u tiganju dok lijepo ne porumeni. Po potrebi ocijedite višak masnoće.

3. korak: Paprike

Paprike operite, presijecite uzdužno na pola i uklonite sjemenke i bijele dijelove iznutra.

4. korak: Začini i sir

U proprženo meso dodajte začinsku so, biber, luk i krem sir. Miješajte dok se sir ne otopi i nadjev postane kremast i ujednačen.

Ako volite pikantniji ukus, dodajte malo ljute paprike ili čili pahuljica u nadjev.

5. korak: Punjenje i pečenje

Pripremljenim nadjevom napunite polovine paprika i poređajte ih u posudu za pečenje. Pokrijte folijom i pecite oko 15 minuta.

6. korak: Završnica

Skinite foliju, pospite paprike parmezanom i mocarelom, pa vratite u rernu još 5 do 10 minuta dok se sir ne otopi i dobije zlatnu boju.

(Stvar ukusa/Mondo)