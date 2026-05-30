Pravila za uređenje spavaće sobe koja mijenjaju sve

Jednostavnim smjernicama postiže se funkcionalno uređena i estetski skladna spavaća soba, bez prenatrpanosti i uz maksimalnu udobnost.

Pravila za uređenje spavaće sobe odnose se na izbor kreveta prema veličini prostora, simetrične noćne stočiće koji unose sklad i fleksibilan pristup komodi koja nije obavezna.

Spavaća soba je jedna od najvažnijih prostorija u domu. To je mjesto gdje spavamo, odmaramo se i provodimo vrijeme sa voljenima, pa je prirodno da želimo da je uredimo što ljepše i prijatnije.

Za razliku od dnevnih soba ili drugih prostorija, raspored u spavaćoj sobi može biti izazovniji, ali uz nekoliko pravila lako se postiže skladan i miran ambijent. Bilo da je soba mala ili velika, u stanu ili kući, postoje osnovne smjernice koje uvijek treba slijediti.

Jedno od ključnih pravila jeste da se krevet nikada ne postavlja u ugao. Dizajnerka Tamara Hani kaže da krevet u uglu stvara funkcionalne probleme jer ograničava pristup, smanjuje mogućnost za odlaganje stvari i generalno se izbjegava osim u sobama sa dva manja kreveta.

Ako je prostor ograničen i jedina opcija je postavljanje kreveta uz zid, preporučuje se korišćenje prostora ispod kreveta za odlaganje i izrada specijalnog uzglavlja koje može da služi kao polica. Takva polica može biti obložena gipsom, mermerom ili tapacirana, čime se dodaje dekorativni i funkcionalni element u prostor.

Drugo pravilo odnosi se na položaj kreveta u odnosu na ulaz u sobu. Dizajnerka Kejt Doson savjetuje da krevet bude postavljen tako da se vidi čim se uđe u prostoriju. Na taj način, čak i kada samo prolazite pored, dobijate utisak cjelokupnog dizajna u jednom pogledu. To čini sobu privlačnom i daje osjećaj da je sama po sebi destinacija. Uz to, ovakav raspored omogućava da se istakne lijepo uzglavlje, umjetničko djelo ili tapeta na zidu iza kreveta.

Dakle, raspored u spavaćoj sobi nije samo stvar estetike, već i funkcionalnosti. Pravilan položaj kreveta, pametno iskorišćen prostor i pažljivo odabrani detalji doprinose tome da soba postane utočište mira i ljepote.

Izbor kreveta u spavaćoj sobi uvijek treba da bude prilagođen veličini prostora. Nije slučajno što se ova prostorija zove „spavaća soba“ – krevet je njen centralni element.

Pravilo koje preporučuje dizajnerka Tamara jeste da se uvijek bira najveći krevet koji u sobu može da stane, uz obavezno poštovanje minimalnog razmaka od oko 70 sa strane i oko 90 cm kod podnožja kreveta. Zato je mjerenje prostora prije kupovine ključno. Ako je prostor skučen, rješenje može biti krevet na rasklapanje, ali i tada treba obezbiujediti dovoljno mjesta kada je rasklopljen.

Noćni stočići su još jedan važan detalj. Iako kompleti namještaja više nisu u modi i stočići ne moraju da se uklapaju sa komodom ili krevetom, oni bi trebalo da budu u paru. Simetrija koju stvaraju dva ista noćna stočića daje osjećaj ravnoteže i skladnosti. Naravno, nije obavezno da budu klasični stočići sa fiokama – mogu se koristiti i akcentni stolovi, vintidž kovčezi, pa čak i otoman ili stolica sa poslužavnikom, što prostoru daje originalnost i karakter.

Komoda u spavaćoj sobi, iznenađujuće, nije nužna. Njena svrha je isključivo odlaganje stvari, pa ako je manja prostorija, može se ubaciti samo manji fiokar ili ormarić.

