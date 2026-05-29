Mjuzikl "Mamma Mia!" stiže na Kastel u okviru Teatar festa "Petar Kočić"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Mjuzikl "Mamma Mia!" 17. juna na Kastelu u Banjaluci Izvor: Narodno pozorište RS

Svjetski poznati mjuzikl "Mamma Mia!" biće izveden 17. juna na tvrđavi Kastel u Banjaluci, u okviru pratećeg programa XXVIII Teatar festa "Petar Kočić", u organizaciji Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Predstava, koja nastaje u produkciji Pozorišta na Terazijama i kompanije PROSPOT d.o.o, počeće u 21 čas, trajaće dva časa i 40 minuta, a cijena ulaznice iznosi 30 KM. Karte su dostupne putem platforme KupiKartu.ba.

Mjuzikl je zasnovan na najvećim hitovima legendarne švedske grupe ABBA, a od premijere u Londonu 1999. godine važi za jedan od najuspješnijih pozorišnih projekata svih vremena. Riječ je o takozvanom "džuboks" mjuziklu, formi koja koristi popularne muzičke hitove kao osnovu za razvoj priče.

U domaćoj verziji pjesme su prevedene na srpski jezik, dok su refreni ostali u originalu kako bi bila sačuvana prepoznatljivost čuvenih ABBA hitova.

Predstava prati priču Sofi, djevojke koja pred vjenčanje pokušava da otkrije identitet svog oca, dok se njenoj majci Doni istovremeno vraćaju uspomene iz prošlosti. Uz muziku, humor i emotivne porodične odnose, predstava donosi atmosferu mediteranskog ljeta.

Pozorište na Terazijama postavilo je mjuzikl "Mamma Mia!" na repertoar u martu 2015. godine, čime je Beograd uvršten među gradove u kojima se izvodi ovaj globalni hit. Prema podacima produkcije, mjuzikl je do sada pogledalo više od 60 miliona ljudi u preko 50 zemalja, preveden je na 26 jezika, a inspirisao je i dva filmska ostvarenja – "Mamma Mia!" iz 2008. i "Mamma Mia! Here We Go Again" iz 2018. godine.

U izvođenju Pozorišta na Terazijama predstavu je pogledalo više od 50.000 gledalaca, dok je jubilarno 100. izvođenje održano početkom 2019. godine.

"Iza svakog uspješnog projekta stoji dobro ispričana priča. Ako nje nema, nema ni predstave", rekao je povodom premijere Željko Jovanović, direktor umjetničkog sektora Pozorišta na Terazijama.

Režiju predstave potpisuje Jug Radivojević, a u podjeli su Milena Živanović, Iva Manojlović, Tatjana Dimitrijević, Jelena Jovičić, Milena Vasić, Slobodan Stefanović, Vladan Savić, Dragan Vujić Vujke, Žarko Stepanov, Petar Đurđević, Dušica Novaković, Mina Lazarević, Ivana Knežević, Bojana Račić, Minja Petrović, Barbara Milovanov, Jelena Zablaćanski, Ivan Zablaćanski, Ljubiša Dinčić i Dušan Šida.

Osim glumačke ekipe, u predstavi učestvuju 22 baletska igrača, "On Stage" hor, "Backstage" hor i veliki orkestar.

