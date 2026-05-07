Pozorišni spektakl u NPRS: Počinje prodaja paketa ulaznica za 28. Teatar fest „Petar Kočić“

Prodaja paketa ulaznica za 28. Teatar fest „Petar Kočić“ počinje u ponedjeljak, 11. maja 2026. godine u 9 časova, saopšteno je iz Narodnog pozorišta RS.

Izvor: NPRS

Paket ulaznica obuhvata sedam predstava, uključujući i svečano zatvaranje Festivala, a cijena paketa iznosi 210,00 KM.

Kupovinom paketa, posjetioci dobijaju jednu ulaznicu gratis. Pakete ulaznica možete kupiti na biletarnici Narodnog pozorišta Republike Srpske od 9 do 20 časova svaki radni dan i subotom od 17 do 20 časova.

Glavni program 28. Teatar festa „Petar Kočić“ biće održan u Banjoj Luci u periodu od 4. do 10. juna 2026. godine, a publiku očekuje šest pažljivo odabranih takmičarskih predstava iz zemlje i regiona, kao i predstava koja će biti izvedena u čast nagrađenih.

"Prodaja ulaznica za pojedinačne predstave počinje 25. maja 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje pozorišta da na vrijeme obezbijede svoje pakete ulaznica i budu dio 28. Teatar festa „Petar Kočić“", poručili su iz pozorišta.

TAKMIČARSKI PROGRAM:

Četvrtak, 4. jun 2026. godine u 20 časova

Svečano otvaranje 28. Teatar festa „Petar Kočić“

GRADSKO POZORIŠTE „SEMBERIJA“

„Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić“ (20 KM)

Autor teksta: Milivoje Mlađenović

Reditelj: Sonja Petrović

Petak, 5. jun 2026. godine u 20 časova

POZORIŠTE „BOŠKO BUHA“ BEOGRAD

„Igra“ (40 KM)

Autori teksta: Mila Mašović Nikolić i Milica Kralj

Reditelj: Milica Kralj

Subota, 6. jun 2026.godine u 20 časova

ZVEZDARA TEATAR, BEOGRAD

„Una“ (40 KM)

Autor teksta: Stevan Koprivica

* Po motivima romana Mome Kapora

Reditelj: Dejan Projkovski

Nedjelja, 7. jun 2026. godine u 20 časova

GRADSKO POZORIŠTE PODGORICA

„Bolivud“ (30 KM)

Autor teksta: Maja Pelević

Reditelj: Kokan Mladenović

Ponedjeljak, 8. jun 2026. godine u 20 časova

SRPSKO NARODNO POZORIŠTE, NOVI SAD

„Gospa Nola“ (40 KM)

Pisac: Isidora Sekulić

Dramatizacija: Aleksandra Jovanović

Reditelj: Sonja Petrović

Utorak, 9. jun 2026. godine u 20 časova

GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE „GAVELA“, ZAGREB

„Sigurna kuća“ (40 KM)

Dramaturg i autor adaptacije: Jelena Kovačić

*Prema romanu Marine Vujčić

Reditelj: Anica Tomić

SVEČANO ZATVARANJE:

Srijeda, 10. jun 2026. godine u 20 časova

NARODNO POZORIŠTE REPUBLIKE SRPSKE

„Martin udio“ (20 KM)

Pisac: Sanja Savić Milosavljević

Reditelj: Nikola Bundalo

(Mondo)