logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pozorišni spektakl u NPRS: Počinje prodaja paketa ulaznica za 28. Teatar fest „Petar Kočić“

Pozorišni spektakl u NPRS: Počinje prodaja paketa ulaznica za 28. Teatar fest „Petar Kočić“

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Prodaja paketa ulaznica za 28. Teatar fest „Petar Kočić“ počinje u ponedjeljak, 11. maja 2026. godine u 9 časova, saopšteno je iz Narodnog pozorišta RS.

Počinje prodaja paketa ulaznica za 28. Teatar fest „Petar Kočić“ Izvor: NPRS

Paket ulaznica obuhvata sedam predstava, uključujući i svečano zatvaranje Festivala, a cijena paketa iznosi 210,00 KM.

Kupovinom paketa, posjetioci dobijaju jednu ulaznicu gratis. Pakete ulaznica možete kupiti na biletarnici Narodnog pozorišta Republike Srpske od 9 do 20 časova svaki radni dan i subotom od 17 do 20 časova.

Glavni program 28. Teatar festa „Petar Kočić“ biće održan u Banjoj Luci u periodu od 4. do 10. juna 2026. godine, a publiku očekuje šest pažljivo odabranih takmičarskih predstava iz zemlje i regiona, kao i predstava koja će biti izvedena u čast nagrađenih.

"Prodaja ulaznica za pojedinačne predstave počinje 25. maja 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje pozorišta da na vrijeme obezbijede svoje pakete ulaznica i budu dio 28. Teatar festa „Petar Kočić“", poručili su iz pozorišta.

TAKMIČARSKI PROGRAM:

Četvrtak, 4. jun 2026. godine u 20 časova
Svečano otvaranje 28. Teatar festa „Petar Kočić“

GRADSKO POZORIŠTE „SEMBERIJA“
„Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić“ (20 KM)
Autor teksta: Milivoje Mlađenović
Reditelj: Sonja Petrović

Petak, 5. jun 2026. godine u 20 časova
POZORIŠTE „BOŠKO BUHA“ BEOGRAD
„Igra“ (40 KM)
Autori teksta: Mila Mašović Nikolić i Milica Kralj
Reditelj: Milica Kralj

Subota, 6. jun 2026.godine u 20 časova
ZVEZDARA TEATAR, BEOGRAD
„Una“ (40 KM)
Autor teksta: Stevan Koprivica
* Po motivima romana Mome Kapora
Reditelj: Dejan Projkovski

Nedjelja, 7. jun 2026. godine u 20 časova
GRADSKO POZORIŠTE PODGORICA
„Bolivud“ (30 KM)
Autor teksta: Maja Pelević
Reditelj: Kokan Mladenović

Ponedjeljak, 8. jun 2026. godine u 20 časova
SRPSKO NARODNO POZORIŠTE, NOVI SAD
„Gospa Nola“ (40 KM)
Pisac: Isidora Sekulić
Dramatizacija: Aleksandra Jovanović
Reditelj: Sonja Petrović

Utorak, 9. jun 2026. godine u 20 časova
GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE „GAVELA“, ZAGREB
„Sigurna kuća“ (40 KM)
Dramaturg i autor adaptacije: Jelena Kovačić
*Prema romanu Marine Vujčić
Reditelj: Anica Tomić

SVEČANO ZATVARANJE:
Srijeda, 10. jun 2026. godine u 20 časova
NARODNO POZORIŠTE REPUBLIKE SRPSKE
„Martin udio“ (20 KM)
Pisac: Sanja Savić Milosavljević
Reditelj: Nikola Bundalo

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

NPRS Teatar fest Petar Kočić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA