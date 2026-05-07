Pozorišni spektakl u NPRS: Počinje prodaja paketa ulaznica za 28. Teatar fest „Petar Kočić“

Prodaja paketa ulaznica za 28. Teatar fest „Petar Kočić“ počinje u ponedjeljak, 11. maja 2026. godine u 9 časova, saopšteno je iz Narodnog pozorišta RS.
Paket ulaznica obuhvata sedam predstava, uključujući i svečano zatvaranje Festivala, a cijena paketa iznosi 210,00 KM.
Kupovinom paketa, posjetioci dobijaju jednu ulaznicu gratis. Pakete ulaznica možete kupiti na biletarnici Narodnog pozorišta Republike Srpske od 9 do 20 časova svaki radni dan i subotom od 17 do 20 časova.
Glavni program 28. Teatar festa „Petar Kočić“ biće održan u Banjoj Luci u periodu od 4. do 10. juna 2026. godine, a publiku očekuje šest pažljivo odabranih takmičarskih predstava iz zemlje i regiona, kao i predstava koja će biti izvedena u čast nagrađenih.
"Prodaja ulaznica za pojedinačne predstave počinje 25. maja 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje pozorišta da na vrijeme obezbijede svoje pakete ulaznica i budu dio 28. Teatar festa „Petar Kočić“", poručili su iz pozorišta.
TAKMIČARSKI PROGRAM:
Četvrtak, 4. jun 2026. godine u 20 časova
Svečano otvaranje 28. Teatar festa „Petar Kočić“
GRADSKO POZORIŠTE „SEMBERIJA“
„Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić“ (20 KM)
Autor teksta: Milivoje Mlađenović
Reditelj: Sonja Petrović
Petak, 5. jun 2026. godine u 20 časova
POZORIŠTE „BOŠKO BUHA“ BEOGRAD
„Igra“ (40 KM)
Autori teksta: Mila Mašović Nikolić i Milica Kralj
Reditelj: Milica Kralj
Subota, 6. jun 2026.godine u 20 časova
ZVEZDARA TEATAR, BEOGRAD
„Una“ (40 KM)
Autor teksta: Stevan Koprivica
* Po motivima romana Mome Kapora
Reditelj: Dejan Projkovski
Nedjelja, 7. jun 2026. godine u 20 časova
GRADSKO POZORIŠTE PODGORICA
„Bolivud“ (30 KM)
Autor teksta: Maja Pelević
Reditelj: Kokan Mladenović
Ponedjeljak, 8. jun 2026. godine u 20 časova
SRPSKO NARODNO POZORIŠTE, NOVI SAD
„Gospa Nola“ (40 KM)
Pisac: Isidora Sekulić
Dramatizacija: Aleksandra Jovanović
Reditelj: Sonja Petrović
Utorak, 9. jun 2026. godine u 20 časova
GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE „GAVELA“, ZAGREB
„Sigurna kuća“ (40 KM)
Dramaturg i autor adaptacije: Jelena Kovačić
*Prema romanu Marine Vujčić
Reditelj: Anica Tomić
SVEČANO ZATVARANJE:
Srijeda, 10. jun 2026. godine u 20 časova
NARODNO POZORIŠTE REPUBLIKE SRPSKE
„Martin udio“ (20 KM)
Pisac: Sanja Savić Milosavljević
Reditelj: Nikola Bundalo
