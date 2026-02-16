logo
Premijera 20. aprila: "Martin udio" - nova predstava na Velikoj sceni NPRS

Premijera 20. aprila: "Martin udio" - nova predstava na Velikoj sceni NPRS

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Narodno pozorište Republike Srpske počelo je danas rad na novoj predstavi „Martin udio“, po romanu Sanje Savić Milosavljević, u režiji Nikole Bundala.

"Martin udio" - nova predstava na Velikoj sceni NPRS Izvor: NPRS

Premijera predstave „Martin udio“ planirana je za 20. april na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Kako je saopšteno iz Narodnog pozorišta RS, autorski tim predstave čine: Sanja Savić Milosavljević – dramatizacija, Aleksandar Vasiljević – saradnik na dramatizaciji, Nikola Bundalo – režija i adaptacija, Goran Starčević i Ivana Lovrić – dramaturzi, Dragana Purković Macan – scenografkinja, Ivana Ristić – kostimografkinja, Petar Topalović – kompozitor, Biljana Đurović – scenski govor, Marija Milenković – saradnica za scenski pokret, Nikola Zavišić – dizajn svjetla, Nikola Đaković – producent, Miodrag Markićević – inspicijent, Svjetlana Vranjković – suflerka.

U glumačkoj podjeli su: Nataša Perić, Smiljana Marinković, Aleksandar Stojković, Jovo Maksić, Nikolina Friganović, Slađana Zrnić, Ana Vinčić, Miljka Brđanin, Tara Jovanić, Anđela Tasić, Senad Milanović, Danilo Kerkez, Anando Čenić i Nataša Ostojić.

Izvor: NPRS

Istakli su da je Sanja Savić Milosavljević za roman „Martin udio“ dobila prestižnu nagradu „Beogradski pobednik“.

„Trošnim drumovima od Beograda do Like, kojima čitalac putuje u rasponu od više decenija, protiče priča o ljudima oblikovanim nemilosrdnim točkovima istorije naših odsutnih zavičaja. Ovaj kratki roman, pisan u tri glasa, svedoči iskustvo tri naraštaja zapitana nad istim zagonetkama egzistencije. Sanja Savić Milosavljević nam još jednom omogućava da nestanemo u ovom nepoznatom pejzažu čovjeka, našeg čoveka, njegove slojevite tame koja nam je bolno prisna i poznata, istovremeno nam ostavljajući prostor za iznenađenje — podsećajući nas da o sebi i svojim najbližima najčešće znamo bolno oskudno i malo", rekla je Monja Jović, pisac i scenarista.

Sanja Savić Milosavljević rođena je 1988. godine u Sarajevu, srpski je reditelj, romanopisac, dramski pisac i docent na Katedri za opštu književnost i teatrologiju Filozofskog fakulteta na Palama.

(Mondo)

