Koje predmete ne treba da držite u spavaćoj sobi? Ono što budi mozak i mišiće ne donosi san

Neke stvari kradu san pa ne treba da ih držite u spavaćoj sobi.

Izvor: Shutterstock

Neke predmete ne treba da unosite u spavaću sobu.

Sve ono što budi mozak i tijelo remeti san, zato je važno šta stoji na radnom stolu, ali i na polici.

Iako posebnu pažnju posvećujemo uređenju enterijera i svakom kutku, postoje stvari i predmeti koje ne bi trebalo da držimo u prostoriji u kojoj spavamo. Spavaća soba bi trebalo da bude mjesto odmora i opuštanja, utočište nakon napornog dana. Male navike i nepažljivo odlaganje predmeta mogu pretvoriti vaš prostor za odmor u izvor stresa.

Evo koje stvari ne bi trebalo da držite u spavaćoj sobi.

Radni sto

Rad od kuće možda je postao svakodnevica, ali spavaća soba ne smije da bude vaša kancelarija. Laptop, papiri, rokovnici, računi - sve to nosi energiju stresa i obaveza. Mozak počinje da povezuje prostor za spavanje s poslom, što otežava opuštanje i uspavljivanje. Idealno je da posao ostane van spavaće sobe.

Izvor: Shutterstock

Elektronika nadohvat ruke

TV, mobilni telefon, tablet - iako zvuči kao dobra ideja da zaspite uz seriju ili "skrolanje" društvenih mreža, elektronskim uređajima nije mjesto u spavaćoj sobi. Plavo svjetlo ekrana ometa proizvodnju hormona sna, a stalne notifikacije i zračenje mogu da utiču na kvalitetan odmor.

Oprema za vježbanje

Joga prostirka, tegovi, sobni bicikl… Spavaća soba nije teretana. Oprema za vježbanje donosi aktivnu energiju koja nije pogodna za prostor namijenjen odmoru. Pronađite joj mjesto u drugom dijelu stana.

Izvor: Shutterstock

Brojne knjige i stari časopisi

Iako volimo knjige, polica prepuna naslova ili gomila časopisa na noćnom stolu može stvarati osjećaj mentalne preopterećenosti. Zadržite samo knjigu koju trenutno čitate i, eventualno, jednu ili dvije koje vas opuštaju. Ostale knjige smjestite na policu u dnevnom boravku.

Previše dekoracija i sitnica

Iako želite da soba bude lijepa, previše ukrasnih jastuka, figurica, suvenira i raznih sitnica stvara vizuelni nered i skuplja prašinu. Odaberite nekoliko predmeta koji su vam najdraži, a ostalo premjestite ili spakujte i pomjerite negdje. Minimalizam često donosi mir i opuštanje.

Uređenje spavaće sobe uz uklanjanje ovih predmeta može vaš prostor da pretvori u pravi mirni kutak, idealan za opuštanje i kvalitetan san.

