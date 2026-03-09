logo
Hemofarm nastavlja kampanju "Napišimo priču iz početka"

Izvor Promo
Birajmo poruke koje osnažuju

Vizual-4x3-02.jpg Izvor: Promo

Kampanja "Napišimo priču iz početka" kompanije Hemofarm nastavlja se s istim fokusom - da osvijetli i razbije duboko ukorjenjene, štetne i stigmatizujuće narative koji prate djevojčice i žene od najranijeg uzrasta.

Ove godine, glumica Anja Ilić poručuje da su "neke priče, vođene pogrešnim narativom, loše napisane, i da je ljubav temelj svih početaka i krov završetaka. Zato je potrebno da svi zajedno pišemo stranice takve priče - iz početka".

Štetni narativi ne nastaju odjednom, niti iz jednog izvora. Oni su splet kulturoloških, socioloških, psiholoških, istorijskih i političkih uticaja. Jednom usvojeni prenose se generacijama, prerušeni u šalu, tradiciju, savjet ili brigu. Zbog toga se često ponavljaju nesvjesno, što ih čini još opasnijim.

"Nastavljamo tamo gdje smo stali, uz jasnu poruku da je važno i nužno preispitati štetne narative. Cilj nam je da svaka djevojčica i žena zna da prepozna nasilje i potraži podršku, a da mi kao društvo prestanemo da relativizujemo bol i umjesto riječi koje povređuju, biramo one koje osnažuju", rekao je Saša Urošević, direktor Hemofarm BiH.

Kroz javne diskusije, edukativne sadržaje i saradnju sa stručnjacima, kampanja poziva na promjenu štetnih narativa koji relativiziju i normalizuju nasilje, kao i na izgradnju pravednijeg društva u kojem svaka priča počinje po mjeri onih koji je žive.

Prošlogodišnje aktivnosti ove kampanje otvorile su važno pitanje načina na koji pogrešni narativi oblikuju živote žena od najranijeg uzrasta i poručile da patnja nije i ne smije da bude ljubav. Ove godine kampanja ukazuje na važnost dugoročne posvećenosti promjeni narativa – jer samo jedan ili nekoliko razgovora nisu dovoljni da promijeni obrasce koji traju generacijama.

Kampanja "Napišimo priču iz početka" poziva na jednostavne, ali ključne korake: zastati, preispitati sopstvene riječi i postupke, prepoznati pogrešan i izabrati drugačiji narativ! Svako jasno "NE" nasilju i svaki iskren razgovor korak su ka društvu u kojem patnja nikada nije ljubav.

Kampanju podržavaju Društvo psihologa RS, Fondacija "Udružene žene", Aquarius, Udruženje "Nova Generacija", Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra", Woman.com Club, Udruženje građana "Superbrke", Hemofarm fondacija i Centar za primjenjenu psihologiju "Nea Psychologia".

