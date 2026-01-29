Uloga vitamina B12 u tretmanu pacijenata sa dijabetesom

Dijabetes, u narodu poznatiji kao šećerna bolest, posljednjih godina predstavlja rastuću svjetsku pandemiju.

Izvor: Hemofarm

Piše: mr ph Branka Keleč, Hemofarm

Ova bolest zahvata više organa i organskih sistema pa samim tim izaziva mnoge komplikacije koje se, nažalost, kasno otkriju, pogotovo kod onih pacijenata koji neredovno idu na kontrole kod endokrinologa, oftalmologa, kardiologa, vaskularnog hirurga i neurologa.

Prema procjenama Međunarodne dijabetološke federacije do 2045. godine, od dijabetesa će bolovati 780 miliona ljudi.

Tretman: Kako bi se postigla adekvatna kontrola šećera u krvi i maksimalno prevenirale komplikacije neophodna je saradnja ljekara različitih specijalnosti, te saradnja ljekara i farmaceuta. Osim medikamentozne terapije, važno je voditi računa o zdravim navikama, fizičkoj aktivnosti, izbalansiranoj ishrani, te unosu dovoljnih količina vitamina i minerala.

Pacijenti sa dijabetes melitusom tip 1 i tip 2 skloni su deficitu pojedinih vitamina, a posebno vitamina B12. Nedostatak ovog vitamina se sreće kod oba tipa dijabetesa, a često se javlja kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 na terapiji metforminom.

Metformin je prva terapijska opcija za tretman dijabetes melitusa tip 2. Vrlo je efikasan lijek i širom svijeta ga koristi više od 120 miliona ljudi. Međutim, studije su pokazale da do 33% pacijenata na terapiji metforminom ima nedostatak vitamina B12. Zato je Američka asocijacija za dijabetes od 2017. godine preporučila redovno mjerenje nivoa Vitamina B12 kod pacijenata koji koriste metformin, pogotovo onih koji imaju anemiju ili razvijenu perifernu neuropatiju.

Izvor: Hemofarm

B12: Vitamin B12 ima brojne značajne uloge u organizmu. Doprinosi smanjenju umora, iscrpljenosti, te normalanom funkcionisanju nervnog i imunog sistema i stvaranju crvenih krvnih zrnaca. Zato ne čudi što njegov nedostatak dovodi do hematoloških, neuroloških, psihijatrijskih i gastrointestinalnih poremećaja, kao i povećanog kardiovaskularnog rizika.

Simptomi koji ukazuju na nedostatak vitamina B12 su umor, slabost, nedostatak energije, parastezije, odnosno hladnoća, trnci, bockanje i zatezanje u vrhovima prstiju nogu i ruku, te slabost u nogama, a često se zna javiti i upala jezika, te ulkusi u ustima. Mogu se javiti i manje specifični simptomi, koje je teže povezati sa nedostatkom vitamina B12, poput anksioznosti, nesanice, pa čak i depresije.

Ovaj vitamin organizam ne može sam sintetisati, nego se unosi putem hrane ili dodataka ishrani. Vitamin B12 se uglavnom nalazi u hrani životinjskog porijekla poput ribe, školjki, goveđeg mesa i mliječnih proizvoda, a za njegovu adekvatnu resorpciju je veoma značajno pravilno funkcionisanje želuca i adekvatno lučenje intrizičkog faktora želuca.

Nedostatak ovog vitamina je upravo češći kod starijih osoba jer se sa godinama povećava učestalost gastritisa i smanjuje sposobnost resorpcije vitamina B12. U terapiji dijabetesa koriste se i lijekovi, tzv. inhibitori protonske pumpe, koji nepovoljno utiču na resorpciju vitamina B12.

Savjeti iz Hemofarma: Vitamina B12 se u organizam može unijeti u obliku dodataka ishrani. Hemofarmov Natures aid, Vitamin B12 sadrži visoku dozu vitamina B12 1000 µg u obliku sublingvalnih tableta ne sadrži vještačke arome, boje i konzervanse, niti laktozu, kvasac i gluten.

Sublingvalne tablete se mogu istopiti pod jezikom ili sažvakati, što je posebno pogodno za starije pacijente koji uzimaju veliki broj tableta ili imaju problema sa gutanjem. Vitamin B12 je u formi metilkobalamina koji je biološki aktivna forma vitamina B12.

Studije su pokazale da suplementacija vitaminom B12 može zaustaviti napredovanje neuroloških lezija i pomoći olakšanju bola koji prati periferne neuropatije.

Rješavanje neuroloških simptoma može potrajati šest mjeseci ili više, u zavisnosti od trajanja nedostatka i težine lezije, tako da je potrebno suplementaciju sprovesti dovoljno dugo. Važno je prepoznati deficit vitamina B12, a nakon toga jednostavnom intervencijom, odnosno uključivanjem suplementacije vitaminom B12 može se značajno poboljšati kvalitet života pacijenata sa dijabetesom i spriječiti dalji razvoj komplikacija.

Hemofarmov Natures aid, Vitamin B12, kao i kompleks B vitamina, Polivit B + možete pronaći na www.svakodobro.ba.