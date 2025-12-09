logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Humanost u akciji: Hemofarm u globalnom Danu brižnosti

Humanost u akciji: Hemofarm u globalnom Danu brižnosti

Izvor Promo
0

U okviru globalne akcije Dan brižnosti, koju je po treći put organizovala STADA Grupa, više od 230 zaposlenih u Hemofarmu u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori učestvovalo je u akciji dobrovoljnog davanja krvi.

Hemofarm u globalnom Danu brižnosti Izvor: Hemofarm

Ova inicijativa je dio svrhe kompanije da brine o zdravlju ljudi i dodatni je čin podrške zajednicama u kojima STADA posluje.

Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarm Grupe, istakao je da je Dan brižnosti još jedan dokaz brige za zajednicu: „Ponosni smo na naše zaposlene koji svojim postupcima pokazuju šta znači biti odgovoran i solidaran. Dobrovoljno davanje krvi je čin koji spašava živote, a Hemofarm će nastaviti da podržava takve akcije, jer su one u srži naše misije“.

Izvor: Hemofarm

Zaposleni u Hemofarmu u Bosni i Hercegovini organizovali su doniranje krvi u Banjaluci, Sarajevu i Tuzli.

Slobodan Makarić, saradnik kompanije Hemofarm u Banjaluci, i ove godine se pridružio kampanji. Do sada je ukupno šest puta dao krv, dosljedno potvrđujući svoju posvećenost solidarnosti i humanosti: „Moja motivacija za dobrovoljno davanje krvi je želja da nekome pomognem i učinim nešto korisno za zajednicu. Za mene krv znači život“.

U Vršcu Juliana Tokin, vođa sekcije dobrovoljnog davanja krvi, krv je donirala čak 39 puta: „Ovo je način da pomognem onima kojima je to najpotrebnije. Svaka jedinica krvi može spasiti nečiji život, i to je najveća motivacija da nastavim dalje“.

Izvor: Hemofarm

"Ovaj dan govori o važnosti međusobne podrške i snagu zajedništva. Kao dio One STADA zajednice, ponosni smo na angažman naših zaposlenih koji svojim djelima doprinose zdravlju ljudi i dobrobiti društva u cjelini. Zajedničkim djelovanjem možemo napraviti veliku razliku u životima drugih", rekao je Jasmin Jukan, direktor predstavništva Sarajevo.

U okviru ovogodišnje globalne akcije Dana brižnosti, koju je organizovala STADA grupa, učestvovali su zaposleni iz više od 20 zemalja.

(Promo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hemofarm

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA