logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Premijera predstave "Gospođa Olga" 10. decembra na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske

Premijera predstave "Gospođa Olga" 10. decembra na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske

Autor Nikolina Damjanić
0

Predstava „Gospođa Olga“, u režiji Juga Đorđevića, nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta RS i Narodnog pozorišta u Beogradu, biće premijerno izvedena 10. decembra 2025. godine u 20 časova, na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske.

1.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Komad je rađen po tekstu istaknutog srpskog pisca Milutina Bojića.

U autorskom timu, pored reditelja, učestvuju dramaturg Đorđe Kosić, scenografkinja Dragana Purković Macan, kostimografkinja Velimirka Damjanović, kompozitorka Nevena Glušica, autorka scenskog pokreta Milica Cerović, stručnjak za scenski govor dr Dejan Sredojević, dizajnerka svjetla Mia Mlinarević, te produkcijski tim u sastavu Miloš Golubović, Olivera Živković i Nikola Đaković. Inspicijenti su Ana Zorić i Vesna Maksimović, sufleri Ljubica Raković i Svjetlana Vranjković, dok je asistent reditelja Bojan Stević, student četvrte godine Pozorišne režije na Akademiji umjetnosti UNIBL.

U predstavi igraju: Nela Mihailović, Ljubiša Savanović, Slađana Zrnić, Aleksandar Vučković, Iva Milanović i Smiljana Marinković.

Dramaturg Đorđe Kosić u svom zapisu ističe da se „Gospođa Olga“ kroz prizmu naturalističke drame bavi nesvjesnim nagonima i silama koje upravljaju ljudskom prirodom, dok finansijski problemi likova postaju tek spoljašnja manifestacija dubljih, potisnutih strasti. „Likovi nisu gospodari sopstvene sudbine – njihova slobodna volja je iluzija“, navodi Kosić.

Reditelj Jug Đorđević podvlači da je upravo riječ ključni pokretač radnje u Bojićevom komadu: „Bilo da je tajna ili javna, izgovorena ili prećutana, jedna jedina riječ – poput: incest, bolest, novac, čast – može presudno da odredi sudbinu likova.“

Milutin Bojić (1892–1917), pjesnik i dramatičar srpske moderne, ostavio je dubok trag u nacionalnoj književnosti. Već dramom „Kraljeva jesen“ 1913. godine stekao je široko priznanje, a iste godine na repertoar Narodnog pozorišta u Beogradu uvrštena je i „Gospođa Olga“. Tokom Prvog svjetskog rata Bojić prolazi kroz stradanje povlačenja preko Albanije, o čemu piše u članku „Srbija u povlačenju“ i odi „Singidunum“. Na Krfu i u Solunu nastavlja stvaralački rad, piše sonete, drame i započinje epos „Vječna straža“. U Solunu 1917. objavljuje zbirku „Pjesme bola i ponosa“ sa čuvenom „Plavom grobnicom“.

Preminuo je iste godine, u 25. godini života, ostavivši iza sebe bogato stvaralačko nasljeđe od oko 1.800 stranica rukopisa – stotine pjesama, sedam drama i brojne kritičke tekstove.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Narodno pozorište RS NPRS predstava

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA