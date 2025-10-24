Još jedno priznanje za Narodno pozorište RS: Petar Bilbija nagrađen u Brčkom

Kompozitor i član Narodnog pozorišta RS Petar Bilbija osvojio je nagradu za najbolju muziku na 41. Internacionalnim teatarskim susretima Brčko distrikta BiH, za rad na predstavi „Majstori, majstori“ autora Gorana Markovića, u režiji Marka Misirače i produkciji NP RS.

Izvor: NPRS/Dejan Rakita

"Ova nagrada predstavlja značajno priznanje za umjetnički tim predstave, koja je premijerno izvedena 16. maja 2025. godine na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske, a tek je započela svoj festivalski život", naveli su iz pozorišta.

Dodaju da predstava „Majstori, majstori“ kroz prepoznatljiv humor, toplinu i ironiju Gorana Markovića te preciznu režiju Marka Misirače donosi univerzalnu priču o društvu, generacijama i moralnim dilemama, dok muzika Petra Bilbije daje dodatnu emotivnu i atmosferičnu snagu scenskom izrazu.

"Narodno pozorište Republike Srpske čestita kolegi Petru Bilbiji na ovom važnom priznanju i zahvaljuje festivalskom žiriju na prepoznavanju umjetničkog rada ansambla", saopštili su iz Narodnog pozorišta RS.