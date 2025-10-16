Mladi reditelji u fokusu: Narodno pozorište RS najavilo premijeru i projekte za novu sezonu

Narodno pozorište Republike Srpske danas je najavilo početak 96. sezone i premijeru predstave „Šine“, rađene po tekstu Milene Marković, koja će biti prikazana 18. oktobra u 20h na Velikoj sceni.

Ova predstava je prva od ukupno šest premijera koje pozorište planira u toku sezone, a posebno je istaknuta prilika koju Narodno pozorište pruža mladim rediteljima da realizuju svoje projekte pred domaćom publikom.

Direktorica Narodnog pozorišta RS, Dijana Grbić, istakla je zadovoljstvo početkom sezone:

“S radošću ulazimo u 96. sezonu. Poseban fokus je na uključivanju mladih ljudi i reditelja. U stalnoj borbi i natezanjima došli smo do kompromisa, a zahvaljujući reditelju Milanu Neškoviću otvaramo sezonu s velikim povjerenjem. Paralelno radimo na koprodukciji sa pozorištem u Beogradu, a na proljeće nas očekuje projekat Nikole Bundala. Vjerujem da će publika prepoznati svježinu i energiju koju donose ovi mladi timovi".

Premijera predstave „Šine“ biće održana na kamernoj sceni, što je po prvi put u istoriji Narodnog pozorišta. Povodom Dana Narodnog pozorišta, 18. oktobra, biće dodijeljene i nagrade najboljim glumcima.

Milan Nešković, reditelj predstave „Šine“, koji je ranije sarađivao sa Narodnim pozorištem na projektima poput opere „Karmen“ i predstave „Švajcarska“, rekao je:

“Zadovoljstvo mi je raditi ovdje, naročito jer u predstavi imamo sedam mladih glumaca. Svi su rođeni mnogo poslije događaja o kojem komad govori, što donosi svjež pogled i novu energiju. Zadovoljan sam hrabrošću pozorišta da pruži priliku mladim ljudima da iskažu svoje ideje. Vjerujem da će publika uživati u ovoj nesvakidašnjoj postavci".

Ove sezone Narodno pozorište RS i Narodno pozorište Beograd spremaju predstavu „Gospođa Olga“ Milutina Bojića, u režiji Juga Đorđevića, a koji je govorio o svom iskustvu rada u Banjaluci:

“Prvi put režiram u Banjaluci i osjećam se sigurno uz fantastične glumce sa kojima radim. Njih šestoro su izvanredni, a ovdje u Banjaluci imamo mir i fokus koji nam omogućava kvalitetan rad, što je velika razlika u odnosu na Beograd, gdje je popriličan haos,” izjavio je Đorđević.

Milan Bogdanović, mladi reditelj, govorio je o svojoj prvoj nacionalnoj operi „Jazavac pred sudom“:

“Bilo je vrlo zahtjevno jer je ovo moja prva opera. Mislim da su svi upoznati sa pričom, a u saradnji sa dirigentom Uroševićem i ostalim ljudima u timu došli smo do nekih rješenja. Priča prati mladog čovjeka u borbi protiv aparata moći, sa čim se možemo postovijetiti".

Među mladim rediteljima u sezoni su i Dajana Josipović s projektom radnog naziva „Srećno ti Adi“, Anđela Krunić s diplomskom predstavom „Sedam dana u Zagrebu“ po tekstu Tene Štivičić, te Nikola Bundalo s predstavom „Martin udio“ po romanu Sanje Savić Milosavljević, koja će biti prikazana na proljeće.

Kreativni direktor Ljubiša Savanović dodao je:

“Ova sezona okuplja ljude i projekte na koje možemo biti ponosni. Poseban fokus smo dali saradnji s mladim talentima koji su studirali van Srpske i sada imaju priliku da svoje projekte predstave pred svojom publikom. Radimo na domaćim temama, inovativnim postavkama i projektima koji će publiku zabaviti i inspirisati.”

Glumačka postava predstave „Šine“ uključuje: Danila Kerkeza, Senada Milanovića, Ananda Čenića, Iliju Ivanovića, Vojina Topalovića, Miroslava Sinkića, Anđelu Tasić, Anđelu Rakočević, Dragana Marić, Danu Poletan, Sandru Pravuljac, Borisa Šaviju i Vladimira Đorđevića. Kreativni tim čine scenograf Dragana Purković Macan, kostimograf Marija Tavčar, lektor Nataša Kecman i producent Nikola Đaković.