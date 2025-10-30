Premijera prve nacionalne opere "Jazavac pred sudom" u Narodnom pozorištu RS

Narodno pozorište Republike Srpske s ponosom najavljuje premijeru prve nacionalne opere "Jazavac pred sudom", kompozitora Vlade S. Miloševića, koja će biti izvedena u ponedjeljak, 3. novembra u 20 časova na Velikoj sceni NPRS-a.

Izvor: Narodno pozorište RS

Ovim događajem Simfonijski orkestar NPRS-a otvara svoju četvrtu koncertnu sezonu i ujedno obilježava važan korak u očuvanju i oživljavanju nacionalnog muzičkog nasljeđa.

Opera je nastala po čuvenoj pripovijetci Petra Kočića, a libreto je napisao Ranko Risojević. Režiju potpisuje Milan Bogdanović, dok će orkestrom dirigovati Dušan Vera Urošević. U glavnim ulogama nastupaju Mladen Prodan (tenor), Strahinja Đokić (bas), Tamaš Kiš (bariton) i Pavle Pavić (glumac i tenor), uz pratnju Ženske pjevačke grupe ANIP „Veselin Masleša“.

Scenografiju potpisuje Dunja Kostić, kostimografiju Ivana Ristić, koncertmajstor je Dušica Blaženović, a korepetitori su Ana Ćosović i Stefan Lopandić. Stručni saradnik za vokalne napjeve je Sofija Vučićević, asistent režije Zlatko Subotić, sufler Tamara Jovičić, dok su organizator i inspicijent Dejan Andrić.

Kamerna jednočinka "Jazavac pred sudom" završena je 1977. godine, a praizvedena 1978. u Sarajevu. U Banjaluci je izvedena samo jednom - 1981. godine, nakon čega nikada nije ponovo postavljena. Nova produkcija NPRS-a tako predstavlja prvo savremeno oživljavanje ovog kapitalnog djela srpske muzičke scene, kojim se Banjaluka simbolično vraća svom velikom kompozitoru Vladi S. Miloševiću – stvaraocu čije je bogato nasljeđe još uvijek nedovoljno istraženo i rijetko izvođeno.

Opera "Jazavac pred sudom" u muzičkom obliku donosi poznatu Kočićevu priču o malom čovjeku pred nepravdom sistema, priču koja i više od vijeka kasnije odjekuje svojom snažnom porukom o apsurdu i borbi pojedinca protiv vlasti koja ga ne razumije.

Miloševićeva muzika spaja narodnu melodiku i savremene orkestarske izraze, dok Risojevićev libreto zadržava duh i jezik Kočićeve satire, dajući joj novu scensku i muzičku dimenziju. Ova opera je istovremeno duhovita i potresna, prepuna autentičnih zvučnih boja i simbola – od planinskih prizvuka do ironije sudnice, koja prerasta u univerzalnu metaforu.

Prva repriza biće izvedena već 4. novembra u 20 časova na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske.