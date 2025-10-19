Narodno pozorište RS svečano je otvorilo svoju 96. pozorišnu i 4. koncertnu sezonu premijerom predstave "Šine" u režiji Milana Neškovića.

Izvor: NPRS/Dejan Rakita

Nakon predstave, na Velikoj sceni upriličena je ceremonija povodom Dana Pozorišta, tokom koje su uručene godišnje nagrade najistaknutijim pojedincima, umjetnicima, saradnicima i institucijama koje su u protekloj sezoni dale poseban doprinos radu najznačajnije kulturne ustanove u Republici Srpskoj.

Za najbolju glumicu sezone proglašena je Miljka Brđanin, dok je Boris Šavija dobio nagradu za najboljeg glumca.

Posebnu pohvalu Umjetničkog savjeta dobio je mladi glumac Ilija Ivanović, koji se istakao u čak tri zapažene uloge.

Za najbolju predstavu proglašena je „Ni riba ni meso“, reditelja Nikole Bundala, koja je svojom umjetničkom cjelovitošću i snažnom ansambl igrom osvojila publiku.

Vidi opis „Šine“ otvorile 96. pozorišnu sezonu NPRS: Uručene nagrade glumcima i saradnicima (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NPRS/Dejan Rakita Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: NPRS/Dejan Rakita Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: NPRS/Dejan Rakita Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: NPRS/Dejan Rakita Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: NPRS/Dejan Rakita Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: NPRS/Dejan Rakita Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: NPRS/Dejan Rakita Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: NPRS/Dejan Rakita Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: NPRS/Dejan Rakita Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: NPRS/Dejan Rakita Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: NPRS/Dejan Rakita Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: NPRS/Dejan Rakita Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: NPRS/Dejan Rakita Br. slika: 13 13 / 13

Nagradu za izuzetan doprinos u koncertnoj sezoni dobila je Mina Đekić, zamjenik vođe drugih violina, autor i moderator edukativnog programa „Introdukcije za djecu“, dok je godišnja nagrada za najbolje radnike pripala krojačicama Snježani Marić i Vesni Trivić.

Priznanje „Naklon glumca“ dodijeljeno je Milošu Lukiću, direktoru Službenog glasnika Republike Srpske.

Tokom svečanosti Narodno pozorište RS se zahvalilo medijskim i komercijalnim partnerima, koji svojom podrškom omogućavaju da glas pozorišta stigne do što šireg kruga građana.

Posebna zahvalnost upućena je predsjedniku Republike Srpske, Vladi i Ministarstvu prosvjete i kulture, na kontinuiranoj podršci, a uručene su i zahvalnice partnerima i institucijama koje su podržale važne projekte, među kojima je i Službeni glasnik Republike Srpske, sa kojim je započeta edicija dramskih tekstova.

(Mondo)