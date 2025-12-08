logo
Najbolja krompir salata za svečane obroke: Posna i mrsna verzija

Najbolja krompir salata za svečane obroke: Posna i mrsna verzija

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Otkrijte recept za najbolju krompir salatu koja je uvijek hit, bilo da je pravite za posnu ili mrsnu svečanu trpezu.

Recept za krompir salatu Izvor: Shutterstock

Krompir salata je najpopularniji prilog uz ribu i to sa dobrim razlogom. Ključ je u pripremi savršeno izbalansiranog dresinga i dodatku svježeg, sitno isjeckanog povrća. Preliv od majoneza, pavlake i senfa daje kremastu teksturu salati, dok joj sjeckani crveni luk i celer daju hrskavost i notu svježine koja podiže njen ukus na potpuno novi nivo.

Osim što se savršeno slaže sa ribom, ova salata je odličan dodatak i na slavsku trpezu - lagana je, osvježavajuća i lijepo se kombinuje sa gotovo svakim jelom, bilo mrsnim ili posnim (uz nekoliko izmjena). Može se pripremiti unaprijed, što je čini praktičnim izborom za svaku svečanu priliku.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: prilog

Porcije/Količina: 6 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja: 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 kg krompira
  • 1 kašika sirćeta
  • 100 g kisele pavlake
  • 60 majoneza
  • 1 kašika senfa
  • pola srednjeg crvenog luka, sitno isjeckanog
  • 3 stabljike celera, sitno isjeckane
  • 2 srednja kisela krastavca, sitno isjeckana
  • 2 kuvana jaja, oljuštena i isjeckana 
  • svježe isjeckano bilje po želji (peršun, mirođija, vlašac)
  • So i svježe mljeveni crni biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Kuvanje krompira

Stavite krompir u veći lonac i nalijte vodu tako da ga prekrije. Posolite vodu (kašičica soli na litar vode). Pustite da provri, pa zatim smanjite temperaturu i kuvajte 15–20 minuta. Spreman je kada možete da ga probodete viljuškom.

Ublažite ukus luka:

Dok se krompir kuva, stavi iseckani crveni luk u malu posudu i prelijte ga hladnom vodom. Ostavite da odstoji 10 minuta, zatim ocedite i isperite. Ovo ublažava jak, sirov ukus luka.

 2. korak: Priprema ledene kupke

Neposredno prije nego što je krompir gotov, u srednju posudu naspite hladnu vodu i dodajte led.

3. korak: Hlađenje i ljuštenje krompira

Skuvani krompir ocijedite i odmah prebacite u ledenu kupku. Kada se dovoljno ohladi da možete da ga držite u ruci, ali je još topao u sredini, izvadite ga i oljuštite (kora bi trebalo lako da se skine prstima).

4. korak: Sjeckanje krompira

Oljušten krompir isjeći na komade veličine zalogaja i stavi u veliku činiju. Prelijte ga kašikom sirćeta i posolite po ukusu.

5. korak: Priprema preliva

U drugoj većoj činiji sjedinite kiselu pavlaku, majonez i senf i dobro izmiješajte dok masa ne postane glatka.

6. korak: Miješanje salate

U činiju s krompirom dodajte preliv, pripremljeni luk, celer, kisele krastavce, isjeckana jaja i svježe bilje. Lagano promiješajte da se sve sjedini, pazeći da ne zgnječite krompir.

Posna verzija;:

Ako pripremate posnu verziju salate, jednostavno izbacite jaja, običan majonez zamijenite posnim, a pavlaku biljnim alternativama kao što je jogurt od soje.

7. korak: Serviranje

Probajte i začini po ukusu solju i biberom.

Ako imate vremena, ostavite salatu u frižideru najmanje 30 minuta prije serviranja - tako će se ukusi najbolje povezati.

Bacite pogled i na naš recept za posnu krompir salatu sa povrćem i mirođijom.

