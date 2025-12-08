Najbolja krompir salata za svečane obroke: Posna i mrsna verzija

Otkrijte recept za najbolju krompir salatu koja je uvijek hit, bilo da je pravite za posnu ili mrsnu svečanu trpezu.
Krompir salata je najpopularniji prilog uz ribu i to sa dobrim razlogom. Ključ je u pripremi savršeno izbalansiranog dresinga i dodatku svježeg, sitno isjeckanog povrća. Preliv od majoneza, pavlake i senfa daje kremastu teksturu salati, dok joj sjeckani crveni luk i celer daju hrskavost i notu svježine koja podiže njen ukus na potpuno novi nivo.
Osim što se savršeno slaže sa ribom, ova salata je odličan dodatak i na slavsku trpezu - lagana je, osvježavajuća i lijepo se kombinuje sa gotovo svakim jelom, bilo mrsnim ili posnim (uz nekoliko izmjena). Može se pripremiti unaprijed, što je čini praktičnim izborom za svaku svečanu priliku.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: prilog
Porcije/Količina: 6 porcija
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme kuvanja: 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 50 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 kg krompira
- 1 kašika sirćeta
- 100 g kisele pavlake
- 60 majoneza
- 1 kašika senfa
- pola srednjeg crvenog luka, sitno isjeckanog
- 3 stabljike celera, sitno isjeckane
- 2 srednja kisela krastavca, sitno isjeckana
- 2 kuvana jaja, oljuštena i isjeckana
- svježe isjeckano bilje po želji (peršun, mirođija, vlašac)
- So i svježe mljeveni crni biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Kuvanje krompira
Stavite krompir u veći lonac i nalijte vodu tako da ga prekrije. Posolite vodu (kašičica soli na litar vode). Pustite da provri, pa zatim smanjite temperaturu i kuvajte 15–20 minuta. Spreman je kada možete da ga probodete viljuškom.
Dok se krompir kuva, stavi iseckani crveni luk u malu posudu i prelijte ga hladnom vodom. Ostavite da odstoji 10 minuta, zatim ocedite i isperite. Ovo ublažava jak, sirov ukus luka.
2. korak: Priprema ledene kupke
Neposredno prije nego što je krompir gotov, u srednju posudu naspite hladnu vodu i dodajte led.
3. korak: Hlađenje i ljuštenje krompira
Skuvani krompir ocijedite i odmah prebacite u ledenu kupku. Kada se dovoljno ohladi da možete da ga držite u ruci, ali je još topao u sredini, izvadite ga i oljuštite (kora bi trebalo lako da se skine prstima).
4. korak: Sjeckanje krompira
Oljušten krompir isjeći na komade veličine zalogaja i stavi u veliku činiju. Prelijte ga kašikom sirćeta i posolite po ukusu.
5. korak: Priprema preliva
U drugoj većoj činiji sjedinite kiselu pavlaku, majonez i senf i dobro izmiješajte dok masa ne postane glatka.
6. korak: Miješanje salate
U činiju s krompirom dodajte preliv, pripremljeni luk, celer, kisele krastavce, isjeckana jaja i svježe bilje. Lagano promiješajte da se sve sjedini, pazeći da ne zgnječite krompir.
Ako pripremate posnu verziju salate, jednostavno izbacite jaja, običan majonez zamijenite posnim, a pavlaku biljnim alternativama kao što je jogurt od soje.
7. korak: Serviranje
Probajte i začini po ukusu solju i biberom.
Ako imate vremena, ostavite salatu u frižideru najmanje 30 minuta prije serviranja - tako će se ukusi najbolje povezati.
Bacite pogled i na naš recept za posnu krompir salatu sa povrćem i mirođijom.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili fotografija/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.