Kao iz pekare: Recept za domaće slance

Napravite savršeno mekane domaće slance koji su ukrašeni prepoznatljivom slanom šarom kao iz pekare, po ovom receptu.
Ako postoji pecivo koje vraća u djetinjstvo, to su domaći slanci. Meki iznutra, blago hrskavi spolja i premazani karakterističnim slanim prelivom, savršeni su za doručak, užinu ili kao grickalica za druženje.
Pripremljeni kod kuće, još su ljepši - jer sami birate sastojke, oblik i količinu one prepoznatljive slane šare. Ovaj recept kombinuje bijelo i kukuruzno brašno, što slancima daje posebnu mekoću i aromu. Priprema je jednostavna, a rezultat je gotovo identičan onome što dobijate u pekari, samo svježije i ukusnije.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Količina: 10–14 slanaca
Vrijeme pripreme: 1 sat i 10 minuta
Vrijeme pečenja: 20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za tijesto:
- 170 g bijelog brašna
- 100 g kukuruznog brašna
- pola kašičice soli
- 100 ml jogurta
- 30 ml mlijeka
- pola kesice suvog kvasca
- pola kašičice šećera
- 2 kašičice vode
Za preliv:
- 1 žumance
- 1 kašičica ulja
- 1 kašika bijelog brašna
- pola kašičice soli
- 2 kašike vode
Priprema:
1. korak: Aktiviranje kvasca
Pomiješajte šećer i kvasac sa malo mlake vode i ostavite 10 minuta da se zapjeni.
2. korak: Pravljenje testa
U činiji sjedinite bijelo i kukuruzno brašno, dodajte aktivirani kvasac, pa umiješajte jogurt i mlijeko. Mijesite 5–7 minuta dok tijesto ne postane glatko. Ostavite da odmara 15 minuta.
Ako želite da budu još mekši, u testo dodajte kašiku ulja ili malo više mleka - razlika je neverovatna.
3. korak: Oblikovanje slanaca
Tijesto prebacite na pobrašnjenu površinu, razvaljajte u krug debljine 2–3 prsta i isecite 10–14 komada. Svaki komad oblikujte u duži štapić i poređajte na nauljen pleh. Ostavite da narasta još 30 minuta.
4. korak: Prvo pečenje
Rernu zagrijte na 200 stepeni. Umutite žumance i ulje i premažite slance. Pecite 10 minuta.
5. korak: Priprema slanog preliva
Dok se slanci peku, pomiješajte brašno, so i vodu u glatku smjesu gustine tijesta za palačinke.
6. korak: Završno pečenje
Izvadite pleh, prelijte slance karakterističnim slanim cik-cak šarama, vratite u rernu i pecite još 10 minuta.
7. korak: Omekšavanje
Gotove slance umotajte u kuhinjsku krpu i ostavite najmanje 30 minuta da postanu mekani kao iz pekare. Ostaju svježi 2–3 dana, pa su odlični i kao užina za ponijeti.