Kao iz pekare: Recept za domaće slance

Napravite savršeno mekane domaće slance koji su ukrašeni prepoznatljivom slanom šarom kao iz pekare, po ovom receptu.

Izvor: Foto: printscreen youtube/domaći recepti

Ako postoji pecivo koje vraća u djetinjstvo, to su domaći slanci. Meki iznutra, blago hrskavi spolja i premazani karakterističnim slanim prelivom, savršeni su za doručak, užinu ili kao grickalica za druženje.

Pripremljeni kod kuće, još su ljepši - jer sami birate sastojke, oblik i količinu one prepoznatljive slane šare. Ovaj recept kombinuje bijelo i kukuruzno brašno, što slancima daje posebnu mekoću i aromu. Priprema je jednostavna, a rezultat je gotovo identičan onome što dobijate u pekari, samo svježije i ukusnije.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Količina: 10–14 slanaca

Vrijeme pripreme: 1 sat i 10 minuta

Vrijeme pečenja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za tijesto:

170 g bijelog brašna

100 g kukuruznog brašna

pola kašičice soli

100 ml jogurta

30 ml mlijeka

pola kesice suvog kvasca

pola kašičice šećera

2 kašičice vode

Za preliv:

1 žumance

1 kašičica ulja

1 kašika bijelog brašna

pola kašičice soli

2 kašike vode

Priprema:

1. korak: Aktiviranje kvasca

Pomiješajte šećer i kvasac sa malo mlake vode i ostavite 10 minuta da se zapjeni.

2. korak: Pravljenje testa

U činiji sjedinite bijelo i kukuruzno brašno, dodajte aktivirani kvasac, pa umiješajte jogurt i mlijeko. Mijesite 5–7 minuta dok tijesto ne postane glatko. Ostavite da odmara 15 minuta.

Savet za mekoću: Ako želite da budu još mekši, u testo dodajte kašiku ulja ili malo više mleka - razlika je neverovatna.

3. korak: Oblikovanje slanaca

Tijesto prebacite na pobrašnjenu površinu, razvaljajte u krug debljine 2–3 prsta i isecite 10–14 komada. Svaki komad oblikujte u duži štapić i poređajte na nauljen pleh. Ostavite da narasta još 30 minuta.

4. korak: Prvo pečenje

Rernu zagrijte na 200 stepeni. Umutite žumance i ulje i premažite slance. Pecite 10 minuta.

5. korak: Priprema slanog preliva

Dok se slanci peku, pomiješajte brašno, so i vodu u glatku smjesu gustine tijesta za palačinke.

6. korak: Završno pečenje

Izvadite pleh, prelijte slance karakterističnim slanim cik-cak šarama, vratite u rernu i pecite još 10 minuta.

7. korak: Omekšavanje

Gotove slance umotajte u kuhinjsku krpu i ostavite najmanje 30 minuta da postanu mekani kao iz pekare. Ostaju svježi 2–3 dana, pa su odlični i kao užina za ponijeti.