logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kao iz pekare: Recept za domaće slance

Kao iz pekare: Recept za domaće slance

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Napravite savršeno mekane domaće slance koji su ukrašeni prepoznatljivom slanom šarom kao iz pekare, po ovom receptu.

recept za domaće slance Izvor: Foto: printscreen youtube/domaći recepti

Ako postoji pecivo koje vraća u djetinjstvo, to su domaći slanci. Meki iznutra, blago hrskavi spolja i premazani karakterističnim slanim prelivom, savršeni su za doručak, užinu ili kao grickalica za druženje.

Pripremljeni kod kuće, još su ljepši - jer sami birate sastojke, oblik i količinu one prepoznatljive slane šare. Ovaj recept kombinuje bijelo i kukuruzno brašno, što slancima daje posebnu mekoću i aromu. Priprema je jednostavna, a rezultat je gotovo identičan onome što dobijate u pekari, samo svježije i ukusnije.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Količina: 10–14 slanaca

Vrijeme pripreme: 1 sat i 10 minuta

Vrijeme pečenja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 30 minuta

Težina: lako

Pročitajte još

Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 170 g bijelog brašna
  • 100 g kukuruznog brašna
  • pola kašičice soli
  • 100 ml jogurta
  • 30 ml mlijeka
  • pola kesice suvog kvasca
  • pola kašičice šećera
  • 2 kašičice vode

  • Za preliv:

  • 1 žumance
  • 1 kašičica ulja
  • 1 kašika bijelog brašna
  • pola kašičice soli
  • 2 kašike vode

Priprema:

1. korak: Aktiviranje kvasca

Pomiješajte šećer i kvasac sa malo mlake vode i ostavite 10 minuta da se zapjeni.

2. korak: Pravljenje testa

U činiji sjedinite bijelo i kukuruzno brašno, dodajte aktivirani kvasac, pa umiješajte jogurt i mlijeko. Mijesite 5–7 minuta dok tijesto ne postane glatko. Ostavite da odmara 15 minuta.

Savet za mekoću:

Ako želite da budu još mekši, u testo dodajte kašiku ulja ili malo više mleka - razlika je neverovatna.

 3. korak: Oblikovanje slanaca

Tijesto prebacite na pobrašnjenu površinu, razvaljajte u krug debljine 2–3 prsta i isecite 10–14 komada. Svaki komad oblikujte u duži štapić i poređajte na nauljen pleh. Ostavite da narasta još 30 minuta.

4. korak: Prvo pečenje

Rernu zagrijte na 200 stepeni. Umutite žumance i ulje i premažite slance. Pecite 10 minuta.

5. korak: Priprema slanog preliva

Dok se slanci peku, pomiješajte brašno, so i vodu u glatku smjesu gustine tijesta za palačinke.

6. korak: Završno pečenje

Izvadite pleh, prelijte slance karakterističnim slanim cik-cak šarama, vratite u rernu i pecite još 10 minuta.

7. korak: Omekšavanje

Gotove slance umotajte u kuhinjsku krpu i ostavite najmanje 30 minuta da postanu mekani kao iz pekare. Ostaju svježi 2–3 dana, pa su odlični i kao užina za ponijeti.

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja pecivo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA