Tortilje sa pečurkama i povrćem: Savršen doručak za ponijeti

Napravite savršen posni doručak za ponijeti po receptu za tortilje sa pečurkama i povrćem.

Ako tražite brz, ukusan i hranljiv obrok koji je u potpunosti posan, ove tortilje sa pečurkama i povrćem biće pravo otkrovenje. Pune su boja, svježine i bogatih aroma, a priprema je jednostavna i ne oduzima mnogo vremena.

Sočne pečurke, slatkast kukuruz, kremasti avokado i blaga ljutina savršeno se stapaju u jedan topli, mekan omot od tortilje - idealno za užurbane dane, obrok na poslu ili laganu večeru kod kuće.

Ove tortilje su odlična opcija za sve koji žele da jedu lagano, ali zasitno, a uz to i u skladu sa pravilima posta. Najbolje od svega - možete ih unaprijed pripremiti, zamotati i ponijeti sa sobom kao praktičan doručak ili ručak za put.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: Posni obrok / tople tortilje

Količina: 4 porcije (8 manjih tortilja)

Vrijeme pripreme: 30-35 min

Vrijeme kuvanja: 25-30 min

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

1 manji crveni luk, sitno sjeckan

250 g paradajza, isječenog na kockice

2 kašike balsamiko sirćeta

20 g svježeg peršuna, sitno sjeckan

2 kašike maslinovog ulja

2 avokada, očišćena i isječena na tanke kriške

Sok 1 limuna

1 crni luk, sitno sjeckan

1 šargarepa, rendana

200 g pečuraka, krupno isjeckanih

4 kašike paradajz pirea

pola kašičice čili praha (po ukusu)

pola kašičice mljevenog kima

1 kašičica aleve paprike

400 g crvenog pasulja iz konzerve, ispranog i ocijeđenog

195 g kukuruza iz konzerve, ocijeđenog

So i biber po ukusu

8 manjih tortilja

100 g kuvanog pirinča (po želji)

200 g sjeckane zelene salate

1. korak: Priprema svježe salse

U činiji pomiješajte crveni luk, paradajz, balsamiko sirće, polovinu peršuna i polovinu maslinovog ulja. Začinite po ukusu. Avokado nakapajte limetom da ne potamni i ostavite sa strane.

Ako ne volite pečurke: Pečurke možete zamijeniti tofuom. Samo prilikom dinstanja umjesto njih dodajte izmrvljen i ocijeđen tofu.

2. korak: Priprema punjenja

Zagrijte ostatak ulja u dubokom tiganju. Prodinstajte crni luk 5 minuta, zatim dodajte rendanu šargarepu i pečurke. Pržite još 3–5 minuta dok ne porumene. Umiješajte paradajz pire i sve začine i pržite dok smjesa ne postane tamno crvena. Dodajte 200 ml vode, pasulj, kukuruz i preostali peršun. Kuvajte 5–6 minuta, dok se ne zgusne i sjedini. Začinite po ukusu solju i biberom.

3. korak: Sklapanje tortilja

Zagrijte tortilje prema uputstvu. Ako koristite pirinač kratko ga podgrijte. Na svaku tortilju stavite malo zelene salate, zatim kašiku-dvije povrćnog punjenja, pirinač i nekoliko kriški avokada. Preklopite jednu stranu i urolajte tortilju u čvrst burito.

4. korak: Služenje

Poslužite uz svježu, ranije pripremljenu salsu.

