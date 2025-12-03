Tortilje sa pečurkama i povrćem: Savršen doručak za ponijeti

Napravite savršen posni doručak za ponijeti po receptu za tortilje sa pečurkama i povrćem.
Ako tražite brz, ukusan i hranljiv obrok koji je u potpunosti posan, ove tortilje sa pečurkama i povrćem biće pravo otkrovenje. Pune su boja, svježine i bogatih aroma, a priprema je jednostavna i ne oduzima mnogo vremena.
Sočne pečurke, slatkast kukuruz, kremasti avokado i blaga ljutina savršeno se stapaju u jedan topli, mekan omot od tortilje - idealno za užurbane dane, obrok na poslu ili laganu večeru kod kuće.
Ove tortilje su odlična opcija za sve koji žele da jedu lagano, ali zasitno, a uz to i u skladu sa pravilima posta. Najbolje od svega - možete ih unaprijed pripremiti, zamotati i ponijeti sa sobom kao praktičan doručak ili ručak za put.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: Posni obrok / tople tortilje
Količina: 4 porcije (8 manjih tortilja)
Vrijeme pripreme: 30-35 min
Vrijeme kuvanja: 25-30 min
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
- 1 manji crveni luk, sitno sjeckan
- 250 g paradajza, isječenog na kockice
- 2 kašike balsamiko sirćeta
- 20 g svježeg peršuna, sitno sjeckan
- 2 kašike maslinovog ulja
- 2 avokada, očišćena i isječena na tanke kriške
- Sok 1 limuna
- 1 crni luk, sitno sjeckan
- 1 šargarepa, rendana
- 200 g pečuraka, krupno isjeckanih
- 4 kašike paradajz pirea
- pola kašičice čili praha (po ukusu)
- pola kašičice mljevenog kima
- 1 kašičica aleve paprike
- 400 g crvenog pasulja iz konzerve, ispranog i ocijeđenog
- 195 g kukuruza iz konzerve, ocijeđenog
- So i biber po ukusu
- 8 manjih tortilja
- 100 g kuvanog pirinča (po želji)
- 200 g sjeckane zelene salate
Priprema:
1. korak: Priprema svježe salse
U činiji pomiješajte crveni luk, paradajz, balsamiko sirće, polovinu peršuna i polovinu maslinovog ulja. Začinite po ukusu. Avokado nakapajte limetom da ne potamni i ostavite sa strane.
Pečurke možete zamijeniti tofuom. Samo prilikom dinstanja umjesto njih dodajte izmrvljen i ocijeđen tofu.
2. korak: Priprema punjenja
Zagrijte ostatak ulja u dubokom tiganju. Prodinstajte crni luk 5 minuta, zatim dodajte rendanu šargarepu i pečurke. Pržite još 3–5 minuta dok ne porumene. Umiješajte paradajz pire i sve začine i pržite dok smjesa ne postane tamno crvena. Dodajte 200 ml vode, pasulj, kukuruz i preostali peršun. Kuvajte 5–6 minuta, dok se ne zgusne i sjedini. Začinite po ukusu solju i biberom.
3. korak: Sklapanje tortilja
Zagrijte tortilje prema uputstvu. Ako koristite pirinač kratko ga podgrijte. Na svaku tortilju stavite malo zelene salate, zatim kašiku-dvije povrćnog punjenja, pirinač i nekoliko kriški avokada. Preklopite jednu stranu i urolajte tortilju u čvrst burito.
4. korak: Služenje
Poslužite uz svježu, ranije pripremljenu salsu.
