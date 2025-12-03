logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tortilje sa pečurkama i povrćem: Savršen doručak za ponijeti

Tortilje sa pečurkama i povrćem: Savršen doručak za ponijeti

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Napravite savršen posni doručak za ponijeti po receptu za tortilje sa pečurkama i povrćem.

Tortilje sa pečurkama i povrćem Izvor: Shutterstock

Ako tražite brz, ukusan i hranljiv obrok koji je u potpunosti posan, ove tortilje sa pečurkama i povrćem biće pravo otkrovenje. Pune su boja, svježine i bogatih aroma, a priprema je jednostavna i ne oduzima mnogo vremena.

Sočne pečurke, slatkast kukuruz, kremasti avokado i blaga ljutina savršeno se stapaju u jedan topli, mekan omot od tortilje - idealno za užurbane dane, obrok na poslu ili laganu večeru kod kuće.

Ove tortilje su odlična opcija za sve koji žele da jedu lagano, ali zasitno, a uz to i u skladu sa pravilima posta. Najbolje od svega - možete ih unaprijed pripremiti, zamotati i ponijeti sa sobom kao praktičan doručak ili ručak za put.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: Posni obrok / tople tortilje

Količina: 4 porcije (8 manjih tortilja)

Vrijeme pripreme: 30-35 min

Vrijeme kuvanja: 25-30 min

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 manji crveni luk, sitno sjeckan
  • 250 g paradajza, isječenog na kockice
  • 2 kašike balsamiko sirćeta
  • 20 g svježeg peršuna, sitno sjeckan
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 2 avokada, očišćena i isječena na tanke kriške
  • Sok 1 limuna
  • 1 crni luk, sitno sjeckan
  • 1 šargarepa, rendana
  • 200 g pečuraka, krupno isjeckanih
  • 4 kašike paradajz pirea
  • pola kašičice čili praha (po ukusu)
  • pola kašičice mljevenog kima
  • 1 kašičica aleve paprike
  • 400 g crvenog pasulja iz konzerve, ispranog i ocijeđenog
  • 195 g kukuruza iz konzerve, ocijeđenog
  • So i biber po ukusu
  • 8 manjih tortilja
  • 100 g kuvanog pirinča (po želji)
  • 200 g sjeckane zelene salate

Priprema:

1. korak: Priprema svježe salse

U činiji pomiješajte crveni luk, paradajz, balsamiko sirće, polovinu peršuna i polovinu maslinovog ulja. Začinite po ukusu. Avokado nakapajte limetom da ne potamni i ostavite sa strane.

Ako ne volite pečurke:

Pečurke možete zamijeniti tofuom. Samo prilikom dinstanja umjesto njih dodajte izmrvljen i ocijeđen tofu.

2. korak: Priprema punjenja

Zagrijte ostatak ulja u dubokom tiganju. Prodinstajte crni luk 5 minuta, zatim dodajte rendanu šargarepu i pečurke. Pržite još 3–5 minuta dok ne porumene. Umiješajte paradajz pire i sve začine i pržite dok smjesa ne postane tamno crvena. Dodajte 200 ml vode, pasulj, kukuruz i preostali peršun. Kuvajte 5–6 minuta, dok se ne zgusne i sjedini. Začinite po ukusu solju i biberom.

3. korak: Sklapanje tortilja

Zagrijte tortilje prema uputstvu. Ako koristite pirinač kratko ga podgrijte. Na svaku tortilju stavite malo zelene salate, zatim kašiku-dvije povrćnog punjenja, pirinač i nekoliko kriški avokada. Preklopite jednu stranu i urolajte tortilju u čvrst burito.

4. korak: Služenje

Poslužite uz svježu, ranije pripremljenu salsu.

(Stvar ukusa/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept Mondo kuhinja recepti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA