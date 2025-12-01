logo
Zdravi mafini od bundeve i čokolade: Doručak za one koji vole slatko, ali paze na kilažu

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Ako ste ljubitelj slatkog, ali pazite na kilažu, obavezno probajte ove zdrave mafine od bundeve i čokolade.

mafini od bundeve i čokolade Izvor: Shutterstock

Zdravi mafini od bundeve i čokolade pravo su malo čudo za sve koji vode računa o liniji, ali ne žele da se odreknu slatkog doručka. Lako se spremaju, prepuni su prirodnih sastojaka i pružaju dugotrajnu energiju bez osjećaja težine.

Kombinacija slasti prezrelih banana, nježne arome bundeve i komadića tamne čokolade stvara savršenu ravnotežu ukusa, dok mljeveni lan dodaje vlakna i zdrave masti koje čine ovaj doručak hranljivijim.

Ovi mafini su idealni za užurbana jutra, praktični za ponijeti i odlični za zamrzavanje, pa vam uvijek mogu biti pri ruci. Mirisni, mekani i gotovi za samo 35 minuta - savršen spoj zdravog i ukusnog u jednoj porciji.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: zdravi slatki doručak / užina

Porcije: 12 mafina

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 20 minuta

Ukupno vrijeme: 35 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 180 g sitnog speltinog (ili integralnog pšeničnog) brašna
  • 30 g mljevenog lana
  • 1 kašičica cimeta
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • pola kašičice sode bikarbone
  • pola kašičice soli
  • 2 prezrele banane, izgnječene
  • 160 g pirea od bundeve (pasirane bundeve)
  • 100 g meda
  • 50 g kokosovog ulja
  • 60 g biljnog mlijeka
  • 1 jaje
  • 2 kašičice arome vanile
  • 90 g crne čokolade, iseckane
  • opciono: 50 sjeckanih oraha

Priprema:

1. korak: Priprema kalupa

Zagrijte rernu na 180 stepeni. Obložite kalup za 12 mafina korpicama ili ga blago premažite uljem da se mafini ne zalijepe.

2. korak: Miješanje suvih sastojaka

U većoj činiji sjedinite brašno, mljeveni lan, začin, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so.

Za posnu verziju:

Samo obično jaje zamijenite "lanenim" - 1 kašika mljevenog lanenog sjemena potpite u 3 kašike vode i ostavite 10-ak minuta da nabubri.

I koristite posnu čokoladu.

3. korak: Mućenje vlažnih sastojaka

U drugoj činiji izgnječite banane pa dodajte bundevu, med, ulje, mlijeko, jaje i vanilu. Sve dobro promiješajte.

4. korak: Pravljenje smjese

Dodajte suve sastojke u vlažne i miješajte samo dok se lijepo ne spoje. Umiješajte čokoladne kapljice i orahe (ako ih koristite). Ne miješajte previše - to je ključ mekane teksture.

5. korak: Pečenje

Rasporedite tijesto u korpice i pecite 20–25 minuta.

6. korak: Hlađenje u služenje

Ostavite mafine 5 minuta u kalupu, pa prebacite na rešetku da se skroz ohlade. Prelijepi su dok su blago topli, a još ukusniji sutradan.

(Stvar ukusa/Mondo)

