Zdravi mafini od bundeve i čokolade: Doručak za one koji vole slatko, ali paze na kilažu

Ako ste ljubitelj slatkog, ali pazite na kilažu, obavezno probajte ove zdrave mafine od bundeve i čokolade.
Zdravi mafini od bundeve i čokolade pravo su malo čudo za sve koji vode računa o liniji, ali ne žele da se odreknu slatkog doručka. Lako se spremaju, prepuni su prirodnih sastojaka i pružaju dugotrajnu energiju bez osjećaja težine.
Kombinacija slasti prezrelih banana, nježne arome bundeve i komadića tamne čokolade stvara savršenu ravnotežu ukusa, dok mljeveni lan dodaje vlakna i zdrave masti koje čine ovaj doručak hranljivijim.
Ovi mafini su idealni za užurbana jutra, praktični za ponijeti i odlični za zamrzavanje, pa vam uvijek mogu biti pri ruci. Mirisni, mekani i gotovi za samo 35 minuta - savršen spoj zdravog i ukusnog u jednoj porciji.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: zdravi slatki doručak / užina
Porcije: 12 mafina
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja: 20 minuta
Ukupno vrijeme: 35 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 180 g sitnog speltinog (ili integralnog pšeničnog) brašna
- 30 g mljevenog lana
- 1 kašičica cimeta
- 1 kašičica praška za pecivo
- pola kašičice sode bikarbone
- pola kašičice soli
- 2 prezrele banane, izgnječene
- 160 g pirea od bundeve (pasirane bundeve)
- 100 g meda
- 50 g kokosovog ulja
- 60 g biljnog mlijeka
- 1 jaje
- 2 kašičice arome vanile
- 90 g crne čokolade, iseckane
- opciono: 50 sjeckanih oraha
Priprema:
1. korak: Priprema kalupa
Zagrijte rernu na 180 stepeni. Obložite kalup za 12 mafina korpicama ili ga blago premažite uljem da se mafini ne zalijepe.
2. korak: Miješanje suvih sastojaka
U većoj činiji sjedinite brašno, mljeveni lan, začin, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so.
Samo obično jaje zamijenite "lanenim" - 1 kašika mljevenog lanenog sjemena potpite u 3 kašike vode i ostavite 10-ak minuta da nabubri.
I koristite posnu čokoladu.
3. korak: Mućenje vlažnih sastojaka
U drugoj činiji izgnječite banane pa dodajte bundevu, med, ulje, mlijeko, jaje i vanilu. Sve dobro promiješajte.
4. korak: Pravljenje smjese
Dodajte suve sastojke u vlažne i miješajte samo dok se lijepo ne spoje. Umiješajte čokoladne kapljice i orahe (ako ih koristite). Ne miješajte previše - to je ključ mekane teksture.
5. korak: Pečenje
Rasporedite tijesto u korpice i pecite 20–25 minuta.
6. korak: Hlađenje u služenje
Ostavite mafine 5 minuta u kalupu, pa prebacite na rešetku da se skroz ohlade. Prelijepi su dok su blago topli, a još ukusniji sutradan.
