logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

3 pravila za zdrav i srećan bambus u vašem stanu

3 pravila za zdrav i srećan bambus u vašem stanu

Izvor Lepa i srećna
0

Saznajte kako pravilno uzgajati i njegovati bambus sreće – savjeti za zalivanje, đubrenje i odabir biljke koja donosi prosperitet i sreću u vaš dom.

3 pravila za zdrav i srećan bambus u vašem stanu Izvor: wisnupriyono/Shutterstock

Bambus sreće je simbol prosperiteta i dobre sreće, a dolazi u različitim atraktivnim oblicima – ispleten, uvijen ili u spiralama – zahvaljujući profesionalnim gajenju. Iako potiče iz Afrike, najčešće se uvozi iz Kine ili Tajvana.

"Najzanimljivija činjenica o bambusu sreće je da on zapravo nije pravi bambus", objašnjava Ekta Chaudhary, baštovanka i osnivač platforme Garden Up. "Ova biljka sa ukrašenim stabljikama i dugim, šiljastim listovima je zapravo vrsta dracene (Dracaena sanderiana)", dodaje Jon VanZile, stručnjak za sobne biljke i autor knjige Houseplants for a Healthy Home.

Bambus sreće je izdržljiv i lako se održava ako pratite nekoliko osnovnih pravila. Ako imate kućne ljubimce, obavezno držite biljku van njihovog domašaja jer je toksična za životinje.

Kako posaditi i zalivati bambus sreće

  • Kada je posađen u saksiji, bambus sreće uspijeva u običnom supstratu i može se zalivati tokom cijele godine.

  • Većina bambusa sreće danas se prodaje kao vodena biljka koja uspijeva samo u vodi.

  • Za zalivanje koristite destilovanu ili flaširanu vodu i ostavite je da odstoji 24 sata kako bi hloro i fluor isparili.

  • Redovno menjajte vodu i održavajte nivo tako da korenje bude uvijek pokriveno. Ako voda postane mutna, vrijeme je za promjenu.

Đubrenje i njega bambusa sreće

  • Bambus sreće ostaje kompaktan, maksimalno do oko 100 cm visine.

  • Najbolje uspijeva u zemlji bogatoj hranljivim materijama, ali pošto crpi azot iz vode, potreban mu je minimalan broj đubriva.

  • Dodajte kap ili dvije visokokvalitetnog, uravnoteženog đubriva prilikom zamjene vode kako biste podstakli zdrav rast listova.

  • Raste najbolje u sjenci ili svjetlom, filtriranom sunčevom svjetlu, ali može podnijeti i duže periode sa slabijim osvjetljenjem, što ga čini idealnom biljkom za kancelarije i stanove, piše Martha Stewart.

    Srećni bambus
    Izvor: Lakhsmie/Shutterstock

Gdje kupiti bambus sreće

  • Bambus sreće je dostupan u većini rasadnika, prodavnica baštenskog materijala i prodavnica sobnog cvijeća.

  • Birajte biljke sa zdravim listovima i interesantnim oblicima stabljika.

  • Ako biljka preraste svoju saksiju, premjestite je u veći sud, ali sačuvajte originalno povezane stabljike i pazite na korijenje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

biljke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA