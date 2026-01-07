3 pravila za zdrav i srećan bambus u vašem stanu

Saznajte kako pravilno uzgajati i njegovati bambus sreće – savjeti za zalivanje, đubrenje i odabir biljke koja donosi prosperitet i sreću u vaš dom.
Bambus sreće je simbol prosperiteta i dobre sreće, a dolazi u različitim atraktivnim oblicima – ispleten, uvijen ili u spiralama – zahvaljujući profesionalnim gajenju. Iako potiče iz Afrike, najčešće se uvozi iz Kine ili Tajvana.
"Najzanimljivija činjenica o bambusu sreće je da on zapravo nije pravi bambus", objašnjava Ekta Chaudhary, baštovanka i osnivač platforme Garden Up. "Ova biljka sa ukrašenim stabljikama i dugim, šiljastim listovima je zapravo vrsta dracene (Dracaena sanderiana)", dodaje Jon VanZile, stručnjak za sobne biljke i autor knjige Houseplants for a Healthy Home.
Bambus sreće je izdržljiv i lako se održava ako pratite nekoliko osnovnih pravila. Ako imate kućne ljubimce, obavezno držite biljku van njihovog domašaja jer je toksična za životinje.
Kako posaditi i zalivati bambus sreće
Kada je posađen u saksiji, bambus sreće uspijeva u običnom supstratu i može se zalivati tokom cijele godine.
Većina bambusa sreće danas se prodaje kao vodena biljka koja uspijeva samo u vodi.
Za zalivanje koristite destilovanu ili flaširanu vodu i ostavite je da odstoji 24 sata kako bi hloro i fluor isparili.
Redovno menjajte vodu i održavajte nivo tako da korenje bude uvijek pokriveno. Ako voda postane mutna, vrijeme je za promjenu.
Đubrenje i njega bambusa sreće
Bambus sreće ostaje kompaktan, maksimalno do oko 100 cm visine.
Najbolje uspijeva u zemlji bogatoj hranljivim materijama, ali pošto crpi azot iz vode, potreban mu je minimalan broj đubriva.
Dodajte kap ili dvije visokokvalitetnog, uravnoteženog đubriva prilikom zamjene vode kako biste podstakli zdrav rast listova.
Raste najbolje u sjenci ili svjetlom, filtriranom sunčevom svjetlu, ali može podnijeti i duže periode sa slabijim osvjetljenjem, što ga čini idealnom biljkom za kancelarije i stanove, piše Martha Stewart.
Srećni bambusIzvor: Lakhsmie/Shutterstock
Gdje kupiti bambus sreće
- Bambus sreće je dostupan u većini rasadnika, prodavnica baštenskog materijala i prodavnica sobnog cvijeća.
Birajte biljke sa zdravim listovima i interesantnim oblicima stabljika.
Ako biljka preraste svoju saksiju, premjestite je u veći sud, ali sačuvajte originalno povezane stabljike i pazite na korijenje.