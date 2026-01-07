3 pravila za zdrav i srećan bambus u vašem stanu

Saznajte kako pravilno uzgajati i njegovati bambus sreće – savjeti za zalivanje, đubrenje i odabir biljke koja donosi prosperitet i sreću u vaš dom.

Izvor: wisnupriyono/Shutterstock

Bambus sreće je simbol prosperiteta i dobre sreće, a dolazi u različitim atraktivnim oblicima – ispleten, uvijen ili u spiralama – zahvaljujući profesionalnim gajenju. Iako potiče iz Afrike, najčešće se uvozi iz Kine ili Tajvana.

"Najzanimljivija činjenica o bambusu sreće je da on zapravo nije pravi bambus", objašnjava Ekta Chaudhary, baštovanka i osnivač platforme Garden Up. "Ova biljka sa ukrašenim stabljikama i dugim, šiljastim listovima je zapravo vrsta dracene (Dracaena sanderiana)", dodaje Jon VanZile, stručnjak za sobne biljke i autor knjige Houseplants for a Healthy Home.

Bambus sreće je izdržljiv i lako se održava ako pratite nekoliko osnovnih pravila. Ako imate kućne ljubimce, obavezno držite biljku van njihovog domašaja jer je toksična za životinje.

Kako posaditi i zalivati bambus sreće

Kada je posađen u saksiji, bambus sreće uspijeva u običnom supstratu i može se zalivati tokom cijele godine.

Većina bambusa sreće danas se prodaje kao vodena biljka koja uspijeva samo u vodi.

Za zalivanje koristite destilovanu ili flaširanu vodu i ostavite je da odstoji 24 sata kako bi hloro i fluor isparili.

Redovno menjajte vodu i održavajte nivo tako da korenje bude uvijek pokriveno. Ako voda postane mutna, vrijeme je za promjenu.

Đubrenje i njega bambusa sreće

Bambus sreće ostaje kompaktan, maksimalno do oko 100 cm visine .

Najbolje uspijeva u zemlji bogatoj hranljivim materijama, ali pošto crpi azot iz vode, potreban mu je minimalan broj đubriva .

Dodajte kap ili dvije visokokvalitetnog, uravnoteženog đubriva prilikom zamjene vode kako biste podstakli zdrav rast listova.

Raste najbolje u sjenci ili svjetlom, filtriranom sunčevom svjetlu, ali može podnijeti i duže periode sa slabijim osvjetljenjem, što ga čini idealnom biljkom za kancelarije i stanove, piše Martha Stewart. Srećni bambus Izvor: Lakhsmie/Shutterstock

Gdje kupiti bambus sreće