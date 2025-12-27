U radnji divna, kod kuće opadne cvijet? Evo kako da vam božićna zvijezda ostane lijepa tokom praznika

Kako da njegujete božićnu zvijezdu da cvjeta tokom praznika? Evo savjeta!

Izvor: Shutterstock

Božićna zvijezda u punom cvatu najbolje se osjeća kada je postavite na mjesto sa jakom, ali indirektnom svjetlošću. Idealno je da svakog dana dobija šest do osam sati takvog osvjetljenja.

u punom cvatu najbolje se osjeća kada je postavite na mjesto sa jakom, ali indirektnom svjetlošću. Idealno je da svakog dana dobija šest do osam sati takvog osvjetljenja. Izbjegavajte direktno izlaganje jakom suncu, posebno na južnom prozoru, jer može da ošteti listove i brakteje. Lagana zavjesa ili mala udaljenost od stakla pružaju savršenu zaštitu.

Za dugotrajan cvat, održavajte ravnomernu vlažnost zemlje i sobnu temperaturu između 18 i 24 stepena. Stabilni uslovi čuvaju boju i svježinu biljke tokom cijele praznične sezone.

Kada se božićne zvijezde pojave u prodavnicama početkom ili sredinom novembra, one su u svom najboljem izdanju. Malo šta može da unese toliko boje i topline u prostor tokom tamnih zimskih dana kao raskošna božićna zvijezda. Zato je prirodno da želite da biljka ostane svježa i živopisna što duže.

Da bi božićna zvijezda zadržala svoj izgled, važno je da razumete specifične svjetlosne uslove koji su joj potrebni. Ova tropska biljka ima posebne zahtjeve, a uz pravilnu njegu može da cvjeta duže nego prošle godine.

Koliko svjetlosti je potrebno božićnoj zvijezdi?

Od sredine septembra biljci je potrebno 12 do 14 sati potpune tame svake noći, u periodu od osam do deset nedjelja, dok tokom dana mora da dobija dovoljno svetlosti.

Samo pod tim uslovima razvija se karakterističan jarkocrveni list – brakteja, koja se često pogrešno smatra cvijetom. Božićne zvijezde koje se prodaju u prazničnoj sezoni već su prošle kroz ovaj režim „kratkog dana“.

božićna zvezda

Izvor: Shutterstock

Kada biljka procvjeta, potrebno joj je šest do osam sati jake, ali indirektne svjetlosti svakog dana. Najbolje mjesto je prozor okrenut ka istoku. Ako imate samo južni prozor, postavite biljku nekoliko metara dalje od stakla ili je smjestite iza lagane zavese koja će ublažiti sunčeve zrake. Direktna svetlost može da bude previše jaka i da ošteti brakteje i listove.

Premalo svjetlosti je jednako problematično – listovi požute, opadaju, a intenzivnih boja brakteja uopšte nema.

božićna zvezda

Izvor: Shutterstock

Takođe, ako je saksija božićne zvijezde obavijena dekorativnom folijom, uklonite je bar djelimično. Na taj način svi listovi budu ravnomjerno izloženi svjetlosti, što je ključno za zdravlje biljke i dugotrajan cvat.