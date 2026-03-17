Konačno otkriveno kako izgleda umjetnik Banksy čija je slika prodata za 18 miliona: Misterija riješena nakon 30 godina

Misterija koja već decenijama okružuje anonimnost najpoznatijeg svjetskog uličnog umjetnika podstiče neprestana nagađanja.

Pojavio se izvještaj stranih medija koji spekuliše o identitetu "umjetnika bez lica" Benksija. Iako su pominjana konkretna imena Benksijev tim nije komentarisao tačnost tih tvrdnji.

Agencija Rojters je objavila rezultate svoje istrage, navodeći da je Benksi najvjerovatnije Robin Ganingem, 53-godišnji grafiti umjetnik iz Bristola, Engleska. Prema izveštaju, Ganingem je 2008. godine promijenio ime u Dejvid Džouns kako bi prikrio svoj identitet. Dejvid Džouns je jedno od najčešćih muških imena u Velikoj Britaniji, a Rojters ističe da "to ime omogućava savršeno uklapanje i skrivanje identiteta".

Presudan trag bio je mural otkriven 2022. godine u selu Horenka, blizu Kijeva u Ukrajini. Svjedoci su potvrdili da su dva maskirana muškarca u nekoliko minuta oslikala djelo, pri čemu je jedan od njih imao amputiranu ruku i protezu na nozi. Vjeruje se da je riječ o Džajlsu Duli, dokumentarnom fotografu koji je izgubio udove u Afganistanu 2011. godine.

Pozivajući se na izvore upoznate sa ukrajinskom imigracionom procedurom, Rojters navodi da je Duli ušao u Ukrajinu zajedno sa Robertom Del Najom, frontmenom britanske grupe "Masiv Atak", a da su Benksijevi murali počeli da se pojavljuju lokalno ubrzo nakon toga. Takođe su pronađeni podaci o osobi pod imenom Dejvid Džouns koja je prešla granicu sa njima na istoj lokaciji, a datum rođenja na njegovom pasošu poklapa se sa Ganingemovim.

Pored toga, Rojters je, prema izvještajima, pribavio i analizirao rukom napisanu priznanje Robina Ganingema iz vremena kada je Benksi 2000. godine uhapšen u Njujorku zbog vandalizovanja bilborda na krovu. Tvrdnja da je Benksi zapravo Ganingem prvi put je iznijeta u izvještaju britanskih medija iz 2008. godine. Promjena imena se vjeruje da se desila nakon toga, a Rojters je naveo da je do svojih zaključaka došao dodatnom forenzičkom analizom.

On nije odgovorio na upite Rojtersa. Ipak, njegov advokat Mark Stivens izdao je saopštenje u kojem je osporio izvještaj, navodeći da su "mnogi detalji u istrazi netačni“" Dodao je i da je "Benksi dugo bio izložen opsesivnom i prijetećem ponašanju", naglašavajući da je "rad anonimno ili pod pseudonimom vitalna društvena funkcija, koja omogućava kritičko izražavanje moći bez straha od odmazde, cenzure ili progona".

Benksi, koji je svoju karijeru započeo 1990. godine, ostao je anoniman – skrivajući lice, pravo ime i godine – dok je stvarao društveno kritične ulične umjetničke radove širom svijeta. 2018. godine njegovo djelo Djevojčica s balonom prodato je na aukciji u Londonu za 1,04 miliona funti (približno 2,06 milijardi korejskih vona), ali je umjetnički svijet zapanjio kada ga je samo nekoliko trenutaka kasnije isjeckao pomoću skrivene sjekače u okviru.

Zašto je Benksi anoniman umjetnik?

Uprkos svom slavi u svijetu umjetnosti, postoji jasan razlog zbog kojeg ovaj poznati ulični umjetnik čuva anonimnost – Benksi je, u pravnom smislu, kriminalac. U dokumentarnom filmu "Exit Through The Gift Shop" vidimo kako Benksi i njegovi saradnici bježe od vlasti dok pokušavaju da oslikavaju javne zidove bez dozvole. Bez obzira na to koliko je njihov rad umjetnički brilijantan, ulična umjetnost se i dalje smatra vandalizmom. Tokom svojih ranih godina, Benksi je bio anoniman upravo iz straha od gonjenja zbog oštećenja javne imovine. Danas, i dalje stvara prikriveno kako bi izbjegao preteranu pažnju i sačuvao tu misterioznost koja je karakteristična za grafiti umjetnike.

Takođe, u fiktivnom filmu Benksija prikazan je projekat u kojem su korišćene falsifikovane novčanice u vrijednosti od milion funti. Na tim "Banksy of England" novčanicama, portret princeze Dajane zamijenio je kraljičin lik, a sam Benksi je priznao nezakonitost djela. Nakon nekoliko testiranja sa tim "Di-Faced Tenners" novčanicama, odlučio je da povuče seriju, iako je jedna od njih na aukciji u Sotheby’s 2020. godine dostigla vrtoglavih 30.000 funti.

