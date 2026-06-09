Novi recept za restovane mlade krompiriće! Ova verzija ima savršen spoj začina, pa će vas osvojiti već na prvi zalogaj. Idealno za vrijeme posta, ali i kao prilog uz meso...
Ako uglavnom pržite mlade krompiriće, vrijeme je da ih isprobate u restovanoj varijanti. Ovo nije klasična verija sa peršunom, već recept koji je u posljednjih godina postao popularan u mediteranskoj kuhinji. Hrskave prezle, limunova korica i bijeli luk daju sasvim novu dimenziju ukusa.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: prilog/glavno jelo
Broj porcija: 4
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja: 25 minuta
Ukupno vrijeme: 35 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 800 g mladih krompirića
- 3 kašike maslinovog ulja
- 3 čena bijelog luka
- 50 g prezli
- korica 1 limuna
- 2 kašike sjeckanog peršuna
- so po ukusu
- biber po ukusu
U galeriji ispod pogledajte kako se prave lepinje sa sirom i krompirom!
Restovani mladi krompirići na drugačiji način: Kada jednom probate, uvijek ćete ih tako praviti
Priprema:
1. Korak: Kuvanje krompira
Krompiriće dobro operite i kuvajte u posoljenoj vodi 15–20 minuta, dok ne omekšaju. Ocijedite ih i ostavite nekoliko minuta da se prosuše.
Kašiku prezli zamenite sitno seckanim orasima ili bademima. Dobićete neobičan hrskavi dodatak koji se savršeno slaže sa mladim krompirom i limunom.
2. Korak: Prženje
U većem tiganju zagrijte ulje i kratko propržite prezle dok ne postanu zlatne i hrskave. Izvadite ih na tanjir. U isti tiganj dodajte sitno sjeckan bijeli luk i kratko ga propržite. Ubacite kuvane krompiriće i pržite ih uz povremeno okretanje dok ne dobiju zlatnu koricu.
3. Korak: Začinjavanje
Pred kraj dodajte limunovu koricu, peršun, so i biber. Vratite hrskave prezle u tiganj i sve lagano promiješajte. Poslužite odmah, dok su krompirići još topli i hrskavi.