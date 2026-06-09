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Restovani mladi krompirići na drugačiji način: Kada jednom probate, uvijek ćete ih tako praviti

Restovani mladi krompirići na drugačiji način: Kada jednom probate, uvijek ćete ih tako praviti

Izvor Stvar ukusa
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Novi recept za restovane mlade krompiriće! Ova verzija ima savršen spoj začina, pa će vas osvojiti već na prvi zalogaj. Idealno za vrijeme posta, ali i kao prilog uz meso...

Restovani mladi krompirići recept Izvor: Shutterstock

Ako uglavnom pržite mlade krompiriće, vrijeme je da ih isprobate u restovanoj varijanti. Ovo nije klasična verija sa peršunom, već recept koji je u posljednjih godina postao popularan u mediteranskoj kuhinji. Hrskave prezle, limunova korica i bijeli luk daju sasvim novu dimenziju ukusa.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: prilog/glavno jelo

Broj porcija: 4

Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja: 25 minuta
Ukupno vrijeme: 35 minuta
Težina: lako 

Sastojci:

  • 800 g mladih krompirića
  • 3 kašike maslinovog ulja
  • 3 čena bijelog luka
  • 50 g prezli
  • korica 1 limuna
  • 2 kašike sjeckanog peršuna
  • so po ukusu
  • biber po ukusu

U galeriji ispod pogledajte kako se prave lepinje sa sirom i krompirom!

Priprema:

1. Korak: Kuvanje krompira

Krompiriće dobro operite i kuvajte u posoljenoj vodi 15–20 minuta, dok ne omekšaju. Ocijedite ih i ostavite nekoliko minuta da se prosuše.

Trik za još bolji ukus

Kašiku prezli zamenite sitno seckanim orasima ili bademima. Dobićete neobičan hrskavi dodatak koji se savršeno slaže sa mladim krompirom i limunom.

 2. Korak: Prženje

U većem tiganju zagrijte ulje i kratko propržite prezle dok ne postanu zlatne i hrskave. Izvadite ih na tanjir. U isti tiganj dodajte sitno sjeckan bijeli luk i kratko ga propržite. Ubacite kuvane krompiriće i pržite ih uz povremeno okretanje dok ne dobiju zlatnu koricu.

3. Korak: Začinjavanje

Pred kraj dodajte limunovu koricu, peršun, so i biber. Vratite hrskave prezle u tiganj i sve lagano promiješajte. Poslužite odmah, dok su krompirići još topli i hrskavi. 

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