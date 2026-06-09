Novi recept za restovane mlade krompiriće! Ova verzija ima savršen spoj začina, pa će vas osvojiti već na prvi zalogaj. Idealno za vrijeme posta, ali i kao prilog uz meso...

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Ako uglavnom pržite mlade krompiriće, vrijeme je da ih isprobate u restovanoj varijanti. Ovo nije klasična verija sa peršunom, već recept koji je u posljednjih godina postao popularan u mediteranskoj kuhinji. Hrskave prezle, limunova korica i bijeli luk daju sasvim novu dimenziju ukusa.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: prilog/glavno jelo

Broj porcija: 4

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja: 25 minuta

Ukupno vrijeme: 35 minuta

Težina: lako

Sastojci:

800 g mladih krompirića

3 kašike maslinovog ulja

3 čena bijelog luka

50 g prezli

korica 1 limuna

2 kašike sjeckanog peršuna

so po ukusu

biber po ukusu

U galeriji ispod pogledajte kako se prave lepinje sa sirom i krompirom!

Vidi opis Restovani mladi krompirići na drugačiji način: Kada jednom probate, uvijek ćete ih tako praviti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/YT/ Cuisine Marocaine Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printscreen/YT/ Cuisine Marocaine Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printscreen/YT/ Cuisine Marocaine Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printscreen/YT/ Cuisine Marocaine Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printscreen/YT/ Cuisine Marocaine Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printscreen/YT/ Cuisine Marocaine Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printscreen/YT/ Cuisine Marocaine Br. slika: 7 7 / 7

Priprema:

1. Korak: Kuvanje krompira

Krompiriće dobro operite i kuvajte u posoljenoj vodi 15–20 minuta, dok ne omekšaju. Ocijedite ih i ostavite nekoliko minuta da se prosuše.

Trik za još bolji ukus Kašiku prezli zamenite sitno seckanim orasima ili bademima. Dobićete neobičan hrskavi dodatak koji se savršeno slaže sa mladim krompirom i limunom.

2. Korak: Prženje

U većem tiganju zagrijte ulje i kratko propržite prezle dok ne postanu zlatne i hrskave. Izvadite ih na tanjir. U isti tiganj dodajte sitno sjeckan bijeli luk i kratko ga propržite. Ubacite kuvane krompiriće i pržite ih uz povremeno okretanje dok ne dobiju zlatnu koricu.

3. Korak: Začinjavanje

Pred kraj dodajte limunovu koricu, peršun, so i biber. Vratite hrskave prezle u tiganj i sve lagano promiješajte. Poslužite odmah, dok su krompirići još topli i hrskavi.