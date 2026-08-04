Marame za kosu su najveći hit ljeta: 4 stila su popularna, evo kako možete da ih nosite

Marame za kosu ponovo su među najvećim modnim trendovima. Otkrijte koja 4 modela dominiraju ljetom 2026. i kako da ih uklopite u svaki stajling.

Izvor: ShotPrime Studio/Shutterstock

Marame za kosu jedan su od najvećih modnih trendova ljeta 2026.

Čipkasti, svileni, heklani modeli i marame sa printom posebno su popularni.

Osim što izgledaju moderno, štite kosu od sunca i vlage.

Ako je nešto obilježilo modne trendove ovog ljeta, onda su to upečatljivi aksesoari. Dok su prethodnih sezona u prvom planu bili krojevi i boje odjeće, ovog ljeta detalji su ti koji daju završni pečat svakom stajlingu. Pored velikih ogrlica, narukvica i pletenih torbi, na modnu scenu vratile su se i marame za kosu, omiljeni aksesoar žena koje vole spoj elegancije i praktičnosti.

Nekada su ih nosile modne ikone poput Džeki Kenedi, Grejs Keli i Brižit Bardo, a danas su ponovo među najtraženijim modnim dodacima. Osim što izgledaju efektno, marame štite kosu od sunca, vjetra i vlage, pa su idealan izbor za tople ljetne dane. Donosimo četiri modela koja su ovog ljeta posebno popularna.

Čipkaste marame za romantičan stil

Među najvećim trendovima sezone izdvajaju se čipkaste marame za kosu. Delikatni materijali savršeno se uklapaju u romantičnu estetiku koja dominira modnim kolekcijama, pa ih najčešće viđamo uz lepršave haljine, lanene komplete i boho kombinacije.

Najtraženiji su modeli u bijeloj i krem nijansi, koji cijelom izgledu daju nježan i ženstven ton. Mogu se nositi klasično vezane oko glave ili opušteno spuštene preko kose, za efekat inspirisan vintage stilom.

Devojka sa maramom na glavi

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Marame sa printom podižu svaki stajling

Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da jednostavna kombinacija izgleda mnogo zanimljivije. Upravo zato su marame sa printom među najpopularnijim aksesoarima ljeta.

Tačkice, cvjetni motivi, paisley šare i geometrijski dezeni unose boju i dinamiku čak i u najjednostavnije modne kombinacije. Mogu se nositi preko raspuštene kose, vezati oko repa ili punđe, ali i koristiti kao ukras na torbi ili oko vrata, piše Miss7.

Vidi opis Marame za kosu su najveći hit ljeta: 4 stila su popularna, evo kako možete da ih nosite Devojka sa maramom na glavi Devojka sa maramom na glavi Devojka sa maramom na glavi Devojka sa maramom na glavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LightField Studios/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: ShotPrime Studio/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kepler Studio/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: farinasfoto/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Foto: Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Svilene marame u neutralnim tonovima za bezvremensku eleganciju

Za ljubiteljke klasike, svilena marama ostaje modni dodatak koji nikada ne izlazi iz mode. Nijanse poput bež, bijele, braon i crne lako se uklapaju u gotovo svaki stil oblačenja.

Ovakvi modeli posebno su popularni među pristalicama takozvanog "tihog luksuza", jer izgledaju sofisticirano bez upadljivih detalja. Dovoljno je da je zavežete oko glave i čak će i najjednostavnija bijela haljina ili lanena košulja dobiti elegantniji izgled.

Heklane i vezene marame za opušten ljetni izgled

Kada pomislimo na ljeto, more i duge šetnje uz obalu, teško je zamisliti prikladniji aksesoar od heklanih i vezenih marama.

Njihova tekstura daje posebnu notu svakom stajlingu, a odlično se slažu sa lanom, pamukom i drugim prirodnim materijalima koje tokom ljeta najčešće nosimo. Bijeli modeli djeluju elegantno i svedeno, dok šarene varijante unose vedrinu i razigranost.

Ove marame više nisu rezervisane samo za plažu. Podjednako dobro izgledaju uz kratke teksas šortseve, lepršave suknje ili opuštene gradske kombinacije, zbog čega su postale jedan od najpoželjnijih modnih dodataka sezone.