Najomraženije farmerke ponovo su trend broj 1: Evo kako se sada nose u svim prilikama

Iako smo ih prije nekoliko godina sa radošću ispratili u modni zaborav, dizajneri su vratili omraženi model na piste, a poznate dame su ga drage volje prihvatile.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Pocijepane farmerke ponovo su među najvećim trendovima i vraćaju se na modne piste i u svakodnevne kombinacije.

Danas se nose elegantnije nego ranije - uz sakoe, košulje, mokasine ili sandale na platformu.

Lako se uklapaju u različite prilike, od odlaska na posao do ljetnjih šetnji i druženja.

Ako ste sačuvali stare pocijepane farmerke u ormaru, sada je pravi trenutak da ih ponovo obučete. Model koji je obilježio drugu polovinu 2010-ih vraća se na velika vrata, ali u mnogo sofisticiranijem izdanju.

Umjesto buntovničkog stila, ove sezone pocijepani džins kombinuje se sa elegantnim komadima, pa je podjednako poželjan za posao, gradske šetnje i opuštena druženja.

Nakon nekoliko godina u kojima su dominirali široki modeli bez ikakvih oštećenja, dizajneri su ponovo u prvi plan vratili pocijepani džins. Na revijama za sezonu proljeće/ljeto 2026. ovaj trend predstavili su brojni uticajni brendovi, a brzo su ga prihvatile i poznate dame poput Irine Šajk, Aleks Konsani i glumice Majale, koja je pocijepane farmerke nosila čak i na crvenom tepihu.

Kako nositi pocijepane farmerke u 2026?

Kombinacija za posao

Najmoderniji način da ih stilizujete jeste da ih spojite sa klasičnim sakoom. Kontrast između elegantnog gornjeg dijela i ležernog džinsa izgleda moderno i sofisticirano. Dodajte mokasine ili baletanke i dobićete kombinaciju prikladnu čak i za kancelariju sa opuštenijim dres-kodom.

Za druženje u parku ili kafiću

Pocijepane farmerke odlično izgledaju uz jednostavnu majicu ili tanki pamučni džemper, dok sandale na platformu ili espadrile podižu cijelu kombinaciju na viši nivo. Dovoljno su ležerne za dnevni izlazak, ali ostavljaju utisak pažljivo osmišljenog stajlinga.

Za ljetnju šetnju gradom

Svijetli model pocijepanih farmerki odlično se slaže sa predimenzioniranom bijelom košuljom i sandalama ili papučama sa platformom. Ovakav izgled je udoban, vanvremenski i idealan za šetnju po gradu, kupovinu ili ispijanje kafe sa prijateljima.

(Lepa i srećna/Mondo)