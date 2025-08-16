logo
"Wonky jeans": Asimetrične farmerke koje će obilježiti jesen 2025.

"Wonky jeans": Asimetrične farmerke koje će obilježiti jesen 2025.

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Farmerke nikada ne izlaze iz mode, ali svaka sezona donosi novi kroj koji izazove pravu pomamu.

farmerke za jesen 2025. Izvor: zara.com

Ove jeseni to su takozvane "wonky jeans" – asimetrične farmerke sa ukrštenim pojasom i kopčanjem pomjerenim u stranu. Na prvi pogled djeluju neobično, ali upravo taj detalj čini ih jedinstvenim i modernim.

Prvi je ovaj trend predstavio John Lewis kroz model button-cross jeans, dok luksuzniji brend Agolde nudi verziju pod nazivom Vana jeans za 350 funti. Za one koji vole modu, ali ne žele potrošiti previše, tu su i pristupačnije opcije u ponudi Zare i AllSaintsa.

Modni stručnjaci već su jednoglasni – "wonky jeans" su kombinacija razigranosti i sofisticiranosti. Najbolje izgledaju kada se spoje sa jednostavnim komadima – bijelom majicom, bluzom ili kratkim blejzerom – jer tada asimetrični kroj dolazi do punog izražaja. Elegantne gležnjače ili potpetice dodatno naglašavaju figuru i čine da ovaj trend izgleda chic, a ne samo eksperimentalno.

Za razliku od nekih sezonskih hitova koji brzo nestanu, "wonky jeans" imaju potencijal da postanu novi favorit u ormarima. Neobične, a nosive – savršene su za sve koji žele da osvježe svoj stil i pokažu da prate modne impulse, ali na suptilan način.

(MONDO)

Tagovi

farmerke moda

