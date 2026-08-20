Nada za pacijentkinje: Registrovan lijek koji mijenja tok liječenja agresivnog raka dojke

Rusko Ministarstvo zdravlja registrovalo je inovativni imunoterapijski lijek za liječenje trostruko negativnog karcinoma dojke "Areima", saopštila je farmaceutska kompanija "Petrovaks farm".

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"Rusko Ministarstvo zdravlja registrovalo je inhibitor Pe-De jedan `Areima` /kamrelizumab/ za liječenje trostruko negativnog karcinoma dojke. Ovo je prva opcija neoadjuvantne imunoterapije u Rusiji za liječenje veoma agresivnog podtipa raka dojke, koji je češći kod žena mlađih od 50 godina", navodi se u saopštenju.

Kompanija je dodala da uvođenje ovog inovativnog lijeka ima potencijal da spriječi više od 600 prevremenih smrtnih slučajeva godišnje.

Lijek proizvodi "Petrovaks farm" u partnerstvu sa Nacionalnim istraživačkim centrom za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja", po principu proizvodnje u punom ciklusu, uključujući sintezu aktivne supstance.

Do nedavno su pacijenti u Rusiji sa trostruko negativnim karcinomom dojke imali pristup samo hemoterapiji i hirurškom liječenju.