Mjesec borbe protiv karcinoma dojke: Sve više oboljelih, sve niža starosna granica

Karcinom dojke, kao najčešće maligno oboljenje kod žena, i dalje je u porastu, a starosna granica pacijentkinja je sve niža, izjavio je secijalista socijalne medicine u trebinjskom Regionalnom centru Instituta za javno zdravstvo Vladislav Šipovac.

Izvor: Promo

Šipovac je rekao novinarima da ovo nije samo bolest žena, nego i muškaraca, te da je maligna bolest kombinacija načina života pojedinca i njegovih genetskih predispozicija.

"Osim prestanka pušenja i konzumiranja alkohola, značajan je i način ishrane, jer više od 30 odsto svih karcinoma nastaje kao posljedica unošenja velike količine masti, konzumiranja hrane nastale dimljenjem i salamurenjem i konzerviranih proizvoda, a smanjenim unosom voća i povrća. Takođe, nedovoljna fizička aktivnost utiče na pojavu karcinoma", pojasnio je Šipovac.

On je dodao da su maligne bolesti u ukupnom mortalitetu na drugom mjestu, poslije kardiovaskularnih oboljenja.

Predsjednik Udruženja građana "Nada" Koviljka Komnenić rekla je da se, prema podacima trebinjske bolnice, godišnje otkrije oko 40 slučajeva karcinoma dojke.

Ona je navela da Udruženje, uz pomoć institucija, preduzeća, donatora i kroz različite projekte, realizuje edukativna predavanja, zakazuju besplatne mamografske i druge preglede.

"Trebalo bi obezbijediti brži i lakši pristup dijagnostičkim procedurama, te da inovativni lijekovi budu dostupni svim oboljelim", rekla je Komnenićeva i dodala da je ovo udruženje za 20 godina rada postiglo cilj ukazujući na značaj preventivnih pregleda i buđenja svijesti kod žena.

Tamara Šupljeglav iz Trebinja, kojoj je prije pet godina otkriven karcinom dojke, rekla je novinarima da ne treba odustajati od borbe za izlječenje, te istakla važnost otkrivanja bolesti na vrijeme.

Predstavnici Udruženja građana "Nada", zdravstveni radnici i učenici medicinske škole danas su u Trebinju, povodom oktobra - mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, dijelili promotivni materijal o značaju prevencije i pravovremenog prepoznavanja ove bolesti.

(Srna)