Borba protiv raka dojke: Preventivni pregledi spasavaju život

Savez žena oboljelih od raka dojke obilježio je danas u Banjaluci Međunarodni dan borbe protiv raka dojke. Naglašeno je još jednom, a važno je to neprestano ponavljati, da je u borbi protiv ove bolesti najvažnija preventiva odnosno rano otkrivanje.

Načelnik Klinike za onkologiju u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske u Banjaluci Zdenka Gojković rekle je da prema posljednjim podacima broj oboljelih od raka dojke u Republici Srpskoj na godišnjem nivou iznosi 550.

Institut za javno zdravstvo RS o tome vodi evidenciju od 2001. godine, a posljednji obrađeni podaci su iz 2017. godine.

"Od ukupno 550 novoobljelih od karcinoma dojke bila su četiri muškarca", napomenula je Gojkovićeva.

"Često se postavlja pitanje da li se granica pomjera prema osobama mlađe dobi. Prema tim podacima u dobi od 20. do 24. godine bila su tri slučaja obolijevanja od karcinoma, a u dobi od 30 do 35 godina broj je porastao na 23. Najveća učestalost je u dobi oko menopauze, poslije 50. godine to raste, a 'peak' je negdje oko 60. ili 65. godine. Prema podacima iz Instituta, preko stotinu žena starijih od 75 godina je imalo te godine novootkriveni karcinom dojke", objasnila je Zdenka Gojković.

Zdenka Gojković

Naglasila je da procenat izliječenja najviše zavisi od toga kada je bolest otkrivena. "Ukoliko se rano otkrije onda je izlječiv. Moto naše klinike je: rak je izlječiv ako se rano otkrije", podsjetila je Gojković.

Uticaj pandemije: Dolaze pacijenti u visokom stadijumu bolesti

Gojković je objasnila da je pandemija koronavirusa nažalost imala veliki uticaj na pogoršanje stanja jer je broj pregleda bio smanjen s obzirom da se cijeli zdravstveni sistem koncentrisao na borbu protiv korona virusa

"Mi smo na konzilijumima to vidjeli, a i u svakodnevnom radu dolazi nam dosta pacijenata u jako visokim stadijumima bolesti, praktično sa metastazama".

Objašnjava da su su ljudi tokom pandemije plašili da uđu u bolnice (zdravstveni sitem) ako ne moraju jer je tamo bilo najviše oboljelih od korone. Stanje je sada bolje i "ne bojimo se više korone", navodi Gojkovićeva.

Todorović: Povećati broj preventivnih pregleda Direktorica banjalučkog Doma zdravlja Nevena Todorović kaže je cilj ove ustanove da se broj preventivnih pregleda iz godine i godinu poveća.

"To radimo zajedno sa Gradom Banjaluka koji od 2019. izdvaja posebna namjenska sredstva za sprovođenje preventivnih pregleda. Značajno je da napomeneno da smo uz pomoć grada nabavili digitalni mamograf posebne vrste, jedinstven u RS. I dalje ćemo nastojati da unaprijedimo radiološku dijagnostiku", rekla je Todorvićeva.

Ona je u jeku pandemije 2020. godine izrazila otvorenu bojazan da će usmjeravanje zdravstvenih kapaciteta, kao i društvene i medijske pažnje na Kovid-19, uticati na smanjenje novih dijagnostifikovanih slučajeva karcinoma i da bi to moglo ostaviti trag na kasno otkrivanje zloćudne bolesti i lošije ishode u liječenju.

Takođe, ljekari su i u novembru prošle godine, komentarišući statističke podatke o padu broja malignih oboljenja u 2020. godini u Republici Srpskoj, upozorili da ti podaci ustvari govore o padu broja pregleda i da je masovna usmjerenost zdravstvenih kapaciteta u liječenje oboljelih od virusa korona značajno uticala na liječenje onkoloških bolesnika što će ostaviti velike posljedice na kasno otkrivanje tumora.

Onkolog Radmila Rašeta takođe je skrenula pažnju da je vrlo bitno rano otkriti tumor dojke. Savjetovala je ženama da bilo kakvu sumnjivu promjenu na određenim dijelovima tijela shvate ozbiljno i jave se na pregled.

"Svaka kvržica koja je tvrda, fiksirana, koja uvlači bradavicu, ili koja uvlači samu kožu dojke, svako krvarenje iz bradavice, pojava limfnih čvorića koji su tvrdi kao kamen ispod pazuha, znači da obavezno treba da se javite svom porodičnom ljekaru koji će uputiti na dalje dijagnostičke pretrage, ultrazvuk dojke i mamografiju. Ove pretrage se međusobno nadopunjuju i onda imamo 100 posto adekvatnu dijagnozu. Ako nam ni to nije dovoljno u nekim slučajevima radimo magnetnu rezonancu", kaže Rašeta.

Savez žena "Iskra"

Bolnice u većim centrima Republike Srpske imaju onkološke timove i konzilijume, a reprezentativni multidisciplinarni onkološki konzilijum održava se u UKC RS svakog petka. Prošle godije u Centru za dojku u Banjaluci operisano 366 osoba.

"Bolest je još uvijek tabu"

Predsjednik Saveza žena oboljelih od raka dojke "Iskra" Suzana Kekić pozvala je žene da vrše preglede i samopreglede i da se redovno javljaju na kontrole, kako bi se karcinom oktrio na vrijeme i 100 odsto izliječio.

Kaže da udruženje, nažalost, okuplja puno članica, ali da se možda oko 10 odsto operisanih žena iz kliničkog centra javi kasnije kako bi se učlanilo u udruženje.

"Bolest se još uvijek krije i još uvijek je to tabu tema", smatra Kekić.

