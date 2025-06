Prijetio novim "Ribnikarom": Učenik na Novom Beogradu došao u školu sa nožem i spiskom za odstrel

Učenik je, navodno, planirao da počini masakr posljednjeg dana škole, a svojim školskim drugovima je prijetio da će napraviti "Ribnikar".

Učenik Osnovne škole "Jovan Sterija Popović" na Novom Beogradu sproveden je na razgovor u policiju zbog sumnje da je u juče u školu doneo spisak za odstrel i nož.

Prema riječima izvora Kurira, učenik je, navodno, planirao da počini masakr posljednjeg dana škole, a svojim školskim drugovima je prijetio "da će napraviti "Ribnikar".

"Učenik sedmog razreda je inače problematičan, otac mu je u zatvoru. On je juče došao u školu, imao je nož i spisak sa imenima djece. Prijetio je i da će da napravi masakr u petak 13. juna, kada je i poslednji dan škole za osnovce. Neko je to primjetio, ozbiljno shvatio i prijavio, pa je došla policija. On je priveden i u toku je rad na slučaju", kaže izvor i dodaje da su roditelji vrlo zabrinuti.

"Mnogi roditelji danas nisu poslali djecu u školu, zabrinuti su. Naročito i zbog jučerašnjeg masakra u školi u Gracu. Vrlo su uznemireni", kaže izvor.

Istraga je u toku.

