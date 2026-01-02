Od sada na granicu sa 20 evra: Uvodi se obavezna putna dozvola, evo o čemu se radi

Postepena primjena sistema EES počela je u oktobru 2025, a puna implementacija očekuje se 10. aprila 2026. Nakon toga slijedi ETIAS, obavezna putna dozvola za ulazak u EU.

U oktobru 2025. godine počela je postepena primjena sistema za ulazak i izlazak (EES), a nakon njegove potpune implementacije slijedi novi ETIAS sistem.

EES još uvijek ne funkcioniše na svim graničnim prelazima, ali njegova potpuna primjena se očekuje 10. aprila 2026. godine.

Nakon uspostavljanja EES-a na svim graničnim prelazima, slijedi ETIAS sistem koji će podrazumijevati izdavanje putne dozvole koja će biti obavezna za ulazak u zemlje Evropske unije.

Šta je ETIAS?

ETIAS putna dozvola će biti uslov za ulazak za državljane koji su izuzeti od obaveze posjedovanja vize, a putuju u bilo koju od 30 evropskih zemalja. Ona će biti povezana sa pasošem putnika, a važiće do tri godine ili do isteka pasoša - zavisno od toga šta nastupi prvo.

Ukoliko dobijete novi pasoš, morate da izvadite i novu ETIAS putnu dozvolu, pišu 92Putovanja.

Dvadeset evra za ulazak u EU

Izdavanje ETIAS dozvole će koštati 20 evra. Naknada se neće naplaćivati dok ETIAS ne počne sa radom što se, prema zvaničnim podacima, planira za poslednji kvartal 2026. godine.

Ipak, ona ne garantuje ulazak. Kada stignete, granični službenik će tražiti da pokažete pasoš i druge dokumente i proveriti da li ispunjavate uslove za ulazak.

Podnošenje zahtjeva za ETIAS dozvolu

Zahtjev za ETIAS će se najvjerovatnije popunjavati putem zvaničnog ETIAS veb-sajta ili putem ETIAS mobilne aplikacije. Podnošenje zahtjeva za ETIAS putnu autorizaciju koštaće 20 evra, a neki putnici će biti oslobođeni ove naknade.

