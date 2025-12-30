Važno za sve koji putuju Evropom: Koja sve pravila su uvedena, a koja nas tek čekaju?

EES je konačno stupio na snagu, a uskoro bi putnike koji odlaze u zemlje EU trebalo da sačekaju i dodatna pravila.

Ovo je bila godina velikih promjena za putovanja širom Evrope, uz pooštravanje kontrola koje obuhvataju sve - od granica do prekomjernog turizma.

Kako bi se očuvao mir između lokalnog stanovništva i posjetilaca, brojne destinacije su uvele nova pravila i propise koji se odnose na ponašanje turista i cijene. Za one koji ulaze u EU sada postoje dodatne provjere.

U nastavku je pregled nekih od najznačajnijih promena u pravilima putovanja u Evropi.

Sistem ulaska/izlaska EU (EES) konačno počeo sa radom

EU je konačno pokrenula novi Sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES). Postepena primjena trebalo bi da bude završena do 10. aprila 2026. godine.

Umjesto pečatiranja pasoša, putnici koji nisu državljani EU, a prelaze spoljne granice Šengena, moraće prilikom ulaska elektronski da dostave biometrijske podatke - uključujući podatke iz pasoša, otiske prstiju i fotografiju lica.

Sistem obuhvata sve zemlje EU osim Irske i Kipra, kao i Island, Norvešku, Švajcarsku i Lihtenštajn.

Cilj je identifikacija osoba koje prekoračuju dozvoljeni boravak, suzbijanje ilegalnih migracija, provjeravanje identiteta putnika, jačanje bezbjednosnih kontrola i vođenje evidencije ulazaka u bazama podataka EU.

Granica Horgoš

Novi sistem je više puta odlagan tokom 2025. godine. Ipak, i sada je primjena usporena. Trebalo je da bude uveden u novembru i u britanskoj luci Dover, ali je odložen za putnike u automobilima do 2026. godine, kako bi se izbjegao božićni saobraćajni haos.

Putnici bi trebalo da računaju na kašnjenja pri ulasku u pojedine šengenske zemlje, iako se očekuje da novi sistem dugoročno da pojednostavi granične provjere u EU.

ETIAS odložen

Još jedan novi sistem, ETIAS - Evropski sistem informacija i odobrenja putovanja, prvobitno je trebalo da bude uveden nakon EES-a tokom 2025. godine, ali je sada odložen do kraja 2026.

Ovaj sistem podrazumijeva da turisti iz određenih zemalja kojima nije potrebna viza, pre ulaska u Šengenski prostor popune onlajn prijavu i plate naknadu od 20 evra.

Aerodrom u Frankfurtu

Na taj način dobiće elektronsku dozvolu za ulazak, koja omogućava boravak do 90 dana u periodu od 180 dana. ETIAS će važiti tri godine.

ETA - pravila za putovanja u Veliku Britaniju

Nova pravila važe i za ulazak u Veliku Britaniju. Sistem ETA je u probnom režimu od oktobra 2023. godine, ali još nije strogo primjenjivan.

To će se promijeniti od februara 2026. godine, kada će turisti iz 85 zemalja, kojima trenutno nije potrebna viza, morati da podnesu zahtev za digitalnu dozvolu za kratke boravke.

Prijava trenutno košta 16 funti (18,20 evra) i važi dve godine za boravke do šest mjeseci.

Troškovi putovanja rastu širom Evrope u 2025.

Ono što je obilježilo 2025. godinu, osim inflacije, svakako su i turističke takse i slični nameti za putnike.

Turističke takse, obračun sa platformama poput Airbnba i druge mere suzbijanja masovnog turizma dodatno su poskupjeli putovanja po Evropi.

Ograničenja iznajmljivanja smještaja najavljena su u Parizu, Barseloni i drugim gradovima, kako bi se obuzdao rast kirija u popularnim turističkim mestima.

Cijene dodatno rastu zbog turističkih taksi uvedenih u zemljama poput Islanda, Španije, Norveške i Ujedinjenog Kraljevstva. Taksa za jednodnevne posjete Veneciji se nastavlja.

Venecija

Cilj svih ovih mjera je da se spriječi preopterećenost najposjećenijih destinacija.

Brojne države Evrope pokušavaju da se više posvete "kvalitetnom turizmu" i tako se udalje od prekomjernog, niskobudžetnog načina putovanja. Cilj je da se privuče manji, ali održiviji broj gostiju sa većom potrošnjom.

Ljubitelji zimskih sportova posebno su pogođeni, jer su cijene ski-pasova u pojedinim skijalištima Švajcarske, Austrije i Italije porasle i do 40 odsto u odnosu na 2021. godinu, zbog visokih troškova energije i održavanja.

Neprimjereno ponašanje turista

Dok mjere koje dižu troškove imaju dvostruku svrhu, druga nova pravila usmjerena su na bahato ponašanje turista.

San Sebastijan je još jedan španski grad koji je zabranio pušenje na plažama, dok je portugalska Albufeira uvela novčane kazne za oskudno obučene turiste.

Santorini

Žurke na brodovima u španskoj luci Palma takođe su zabranjene jer se veliki broj stanovnika žalio na buku.

U Francuskoj se mjere primjenjuju još pre nego što turisti slete. Ko izazove incident u avionu, može da bude kažnjeni sa do 20.000 evra i čak dobije zabranu letenja do četiri godine.

Prava putnika: šta se mijenja?

Niskobudžetne avio-kompanije su često na meti kritika jer dodatno naplaćuju usluge. Nedavno se pojavila primamljiva ideja o besplatnom ručnom prtljagu i boljoj nadoknadi za sve češća kašnjenja letova.

Međutim, snažan pritisak avio-industrije doveo je cijeli plan u pitanje. Zakon EU o unapređenju prava avio-putnika razmatra se već 11 godina, ali kompanije tvrde da bi izmene neminovno dovele do rasta cijena karata.

Neke članice EU su se čak zalagale za smanjenje prava putnika, predlažući da se odšteta isplaćuje zbog kašnjenja od četiri sata, umjesto nekadašnja tri.

Kako ove godine nije postignut konsenzus, pregovori bi trebalo da se nastave početkom 2026.

Nedavna odluka avio-kompanije Rajaner da prestane da prihvata papirne karte za ukrcavanje takođe je otvorila pitanja o pravima putnika.

Portugal je upozorio da nove mjere mogu da budu u suprotnosti sa propisima i da se ne može odbiti ukrcavanje putnicima koji posjeduju fizičke, štampane karte.

(EUpravo zato/Euronews)