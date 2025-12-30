Pet milijardi dolara za akcionare i veća ulaganja u proizvodnju: Šta se dešava u evropskoj odbrambenoj industriji

Najveće evropske odbrambene kompanije ove godine planiraju rekordne isplate akcionarima, dok istovremeno povećavaju ulaganja zbog rasta vojne potrošnje nakon rata u Ukrajini.

Najveće evropske odbrambene kompanije spremne su da ove godine nagrade akcionare sa skoro 5 milijardi dolara, jer sektor bilježi nagli porast investicija, podstaknut povećanom globalnom vojnom potrošnjom nakon rata u Ukrajini, izvještava Financial Times.

Najveći dio rekordnih prinosa za osam najvećih evropskih odbrambenih kompanija došao je kroz veće dividende, koje su na putu da dostignu najviše nivoe u posljednjih deset godina, prema analizi kompanije Vertical Research Partners. Istraživanje, koje se fokusiralo na ključne igrače u industriji, isključujući Airbus zbog njegovog značajnog udjela u komercijalnom avijaciji, potvrđuje ovaj trend.

Uprkos velikodušnim isplatama akcionarima, analiza takođe pokazuje da su investicije u evropski odbrambeni sektor naglo porasle od početka ruske invazije na Ukrajinu prije skoro četiri godine, jer su kompanije bile prinuđene da prošire proizvodne kapacitete.

Drugačija slika u SAD

Za razliku od Evrope, prinosi za akcionare u šest najvećih američkih odbrambenih kompanija - Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies i Huntington Ingalls - pali su nakon što su dostigli desetogodišnji maksimum 2023. godine. Istovremeno, njihova ulaganja, mjerena kao kapitalni izdaci i samofinansirano istraživanje i razvoj kao procenat prodaje, blago su pala. Boing je takođe isključen iz analize zbog svog velikog poslovanja u komercijalnoj avijaciji.

Kritike zbog nedovoljnog ulaganja

Američka odbrambena industrija našla se na meti kritika zbog navoda da ne ulaže dovoljno u povećanje prihoda od proizvodnje, već ih umjesto toga usmjerava u otkup akcija.

Donald Tramp je pozvao dobavljače odbrambene opreme da ulažu novac u proizvodnju, a ne u povećanje prinosa za akcionare. Očekuje se da će ove nedjelje razgovarati o problemima sa predstavnicima kompanija na Floridi.

Njegovi komentari usljedili su nakon izjava američkog ministra finansija Skota Besenta, koji je u oktobru rekao da odbrambene kompanije zemlje "nažalost zaostaju u pogledu isporuka, tako da ćemo možda morati, kao njihov najveći kupac... da ih podstaknemo da malo više istražuju i malo manje otkupljuju akcije".

Analitičari brane industriju

Međutim, Rob Stalard, analitičar u kompaniji Vertical Research, tvrdi da optužba za nedovoljno ulaganje ili "profiterstvo" od strane američke odbrambene industrije "nije potkrepljena činjenicama".

"Otkup akcija i dividende kao procenat tržišne kapitalizacije [američkih kompanija] skoro su se prepolovile u posljednje dvije godine", primjetio je Stalard.

Rast investicija u Evropi

Istraživanje kompanije Vertical pokazuje suprotan trend u Evropi. Očekuje se da će prosečna investicija anketiranih evropskih kompanija, mjerena kao kapitalni izdaci plus troškovi istraživanja i razvoja kao procenat prihoda, porasti na 7,9 procenata u 2025. godini. Poređenja radi, 2021. godine, pre početka sukoba u Ukrajini, ova brojka je bila 6,4 procenta.

Mogućnost povećanog nadzora i u Evropi

Javna debata o ovom pitanju u Evropi je do sada bila prilično tiha, ali neki stručnjaci veruju da bi se to moglo promjeniti ako vlade nastave da značajno izdvajaju za odbranu.

"Ako izdaci za odbranu porastu do određenog nivoa, znatno višeg nego što je sada, onda odbrana postaje toliko važna vladama da postaju veoma zainteresovane za to koliko novca zarađujete", rekao je Nik Kaningem, analitičar u agenciji Agency Partners.

Istovremeno, dodao je, industrija u Evropi "ne ubrzava" dovoljno.

"Ako poslujete u okruženju sa ograničenim kapacitetima, gomilate gotovinu i otkupljujete akcije, to neće baš dobro proći. Zato bi trebalo da napravite veliku buku oko toga koliko ulažete", zaključio je Kaningem.

