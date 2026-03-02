logo
Pojačane mjere bezbjednosti u Republici Srpskoj

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS pojačalo je mjere bezbjednosti s ciljem pravovremenog reagovanja i sprečavanja eventualnih terorističkih napada na području Srpske, posebno u blizini Jevrejskog kulturnog centra u Banjaluci i prema drugim Jevrejskim zajednicama.

Srn2024-4-18_2029663_0.jpg Izvor: Srna

Iz MUP-a su istakli da je trenutna bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj stabilna, a da su mjere podignute na viši nivo zbog mogućeg prelivanja krize prouzrokovane eskalacijom nasilja na Bliskom Istoku, imajući u vidu povezanost pojedinaca iz FBiH sa ekstremističkim grupama i učestvovanju u terorističkim napadima u BiH i svijetu.

"U okviru navedenih aktivnosti, pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice i Žandarmerije u više navrata obilaze objekte od posebnog interesa, vrše pojačan nadzor i preduzimaju preventivne mjere radi očuvanja bezbjednosti svih građana", navedeno je u saopštenju MUP-a.

Iz MUP-a su istakli da će nastaviti da profesionalno izvršavaju svoje Ustavom i zakonom propisane poslove i zadatke, a građane su pozvali da eventualne sumnjive aktivnosti prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122. 

(Srna)

