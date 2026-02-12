logo
Elitne jedinice svijeta u Dubaiju: SAJ MUP-a Srpske na 53. mjestu na prestižnom "SWAT Challenge" takmičenju

Elitne jedinice svijeta u Dubaiju: SAJ MUP-a Srpske na 53. mjestu na prestižnom "SWAT Challenge" takmičenju

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
1

Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS zauzeli su 53. mjesto u ukupnom plasmanu na prestižnom međunarodnom takmičenju u Dubaiju, potvrdivši visok nivo obučenosti, spremnosti i profesionalizma.

17.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz MUP-a Republike Srpske su naveli na društvenim mrežama da nastavljaju sa jačanjem kapaciteta i unapređenjem obuke svojih pripadnika s ciljem očuvanja bezbjednosti građana.

Prvo i drugo mjesto na takmičenju "SWAT Challenge" u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zauzeli su specijalci iz Kazahstana, dok su treći Kinezi.

Kada je riječ o zemljama regiona, najbolje plasirana je Crna Gora na 26. mjestu, dok je Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije zauzela 98. od 109 ekipa.

Srbija je na takmičenju imala više ekipa, a najbolje su se plasirali pripadnici Žandermerije koji su zauzeli 30. mjesto, SAJ je bio 32, a Kobre 46.

Rusija je, takođe, imala više timova, a najbolji je zauzeo sedmo mjesto, dok je najbolji američki tim bio na 31. poziciji.

Međunarodno takmičenju "SWAT Challenge" održano je od 7. do 11. februara u Dubaiju.

Elitne jedinice iz cijelog svijeta takmičile su se u pet zahtjevnih izazova koji testiraju fizičku izdržljivost, taktičku preciznost, timski rad i snalaženje pod pritiskom.

Ahsha

Ovi iz federacije diskvalifikovani zadnji dan, gori gologuzih africkih plemena... Ramine uzdanice &#128514;

